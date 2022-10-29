البحرية الروسية تعلن "صد" هجوم بمسيّرة في خليج سيفاستوبول (مسؤول محلي)

لقطة لمقر أسطول البحر الأسود الروسي في سيفاستوبول في القرم بتاريخ 31 تموز/يوليو 2022

موسكو (أ ف ب) – تصد البحرية الروسية صباح السبت هجوما بمسيّرة في خليج سيفاستوبول، مقر أسطول البحر الأسود التابع لموسكو في شبه جزيرة القرم، بحسب ما أفاد حاكم محلي عيّنته روسيا.

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وقال حاكم سيباستوبول ميخائيل رازفوجايف على تلغرام إن "سفنا تابعة لأسطول البحر الأسود تصد مسيّرة في خليج سيباستوبول... لم تُستهدف أي منشأة في المدينة. الوضع تحت السيطرة".

وضمّت روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا عام 2014.

وهاجمت قواتها أوكرانيا من محاور عدة في شباط/فبراير هذا العام، بما في ذلك من القرم.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أفاد رازفوجايف أن مسيّرة هاجمت محطة للطاقة الحرارية قرب سيفاستوبول.

كما تعرّض الأسطول الروسي المتمركز في الميناء إلى هجوم بمسيّرة في تموز/يوليو.

ويأتي الإعلان الأخير فيما تواصل القوات الأوكرانية تنفيذ هجوم مضاد لاستعادة أراض تحتلها روسيا في جنوب البلاد.

© 2022 AFP