بطولة ألمانيا: بايرن يواصل صحوته وينتزع الصدارة موقتا

كريستوف ستاخه اف ب

مهاجما بايرن ميونيخ سيرج غنابري (يمين) والكاميروني إريك-مكسيم تشوبو موتينغ يحتفلان بافتتاح التسجيل في مرمى ماينتس (6-2) في الدوري الألماني في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2022.

برلين (أ ف ب) – تابع بايرن ميونيخ صحوته وانتزع الصدارة بفوزه الكبير على ضيفه ماينتس 6-2، السبت في المرحلة الثانية عشرة من بطولة ألمانيا في كرة القدم.

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وحسم حامل اللقب في آخر عشرة مواسم، العائد بفوز كبير من أرض مضيفه برشلونة الإسباني بثلاثية نظيفة في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، نتيجة المباراة في شوطها الأول بتسجيله ثلاثة أهداف، قبل أن يضيف مثلها في الثاني.

وبكّر الفريق البافاري بالتسجيل وتحديدا في الدقيقة الخامسة عبر مهاجمه سيرج غنابري اثر تمريرة من الدولي السنغالي ساديو مانيه، وأضاف الواعد جمال موسيالا الهدف الثاني في الدقيقة 28 اثر تمريرة من الدولي الكاميروني إريك-مكسيم تشوبو موتينغ.

وحصل بايرن ميونيخ على ركلة جزاء في الدقيقة 43 انبرى لها مانيه، لكن الحارس روبن تسنتنر تصدى لها فتهيأت مجددا أمام الدولي السنغالي الذي تابعها داخل المرمى.

وأهدر مهاجم ماينتس جوناثان بوركاردت ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، تابعها السويسري سيلفان فيدمر في شباك الحارس زفن أولرايش.

وعزز لاعب الوسط الدولي ليون غوريتسكا تقدم بايرن مطلع الشوط الثاني اثر تمريرة من مانيه (58).

وأضاف البديل الفرنسي الواعد ماتيس تيل الهدف الخامس بعد ثلاث دقائق من دخوله مكان مانيه، اثر تمريرة من النمسوي مارسيل سابيتسر (79).

وقلص الدنماركي ماركوس إينغفارتسن الفارق مجددا (82)، لكن تشوبو موتينغ أعاده إلى سابق عهده بختمه المهرجان بالهدف السادس اثر تمريرة من الفرنسي كينغسلي كومان (86).

وأكد بايرن ميونيخ انتفاضته المحلية في الآونة الأخيرة بعد سلسلة مخيبة من أربع مباريات دون فوز (ثلاثة تعادلات وخسارة)، تلتها أربعة انتصارات في المباريات الخمس الأخيرة محليا خولته احتلال الصدارة بفارق نقطتين أمام أونيون برلين الذي يستضيف بوروسيا مونشنغلادباخ الأحد.

ورفع بايرن ميونيخ الذي حقق الفوز السادس تواليا في مختلف المسابقات، رصيده إلى 25 نقطة، فيما تجمد رصيد ماينتس، منافسه في الدور الثاني في مسابقة الكأس المحلية مطلع شباط/فبراير المقبل، عند 18 نقطة.

كما أكد النادي البافاري استعداده الجيد لاستضافة إنتر ميلان الإيطالي الثلاثاء المقبل في الجولة السادسة الأخيرة لدوري الأبطال، حيث يرصد فوزه السادس تواليا في دور المجموعات.

وعاد لايبزيغ المنتشي بفوزه على ريال مدريد الإسباني الثلاثاء في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من دوري الأبطال، إلى نغمة الانتصارات محليا بفوزه على ضيفه باير ليفركوزن بهدفين نظيفين سجلهما مهاجماه الدوليان الفرنسي كريستوفر نكونكو (32) وتيمو فيرنر (83).

وصعد لايبزيغ الى المركز الخامس مؤقتا برصيد 19 نقطة بفارق الاهداف أمام بوروسيا دورتموند الذي يحل ضيفا على أينتراخت فرانكفورت الرابع لاحقا، فيما مني ليفركوزن بخسارته الثانية في أربع مباريات في البوندسليغا بقيادة مدربه الجديد الإسباني تشابي ألونسو فتراجع الى المركز السادس عشر.

وتنتظر لايبزيغ قمة نارية الأربعاء المقبل في العاصمة البولندية وارسو أمام مضيفه شاختار دانييتسك الأوكراني لحسم البطاقة الثانية للمجموعة السادسة واللحاق بريال مدريد المتصدر، علما أنه يحتاج إلى نقطة فقط لتخطي دور المجموعات.

ووضع فولفسبورغ حدا لثلاثة تعادلات متتالية وحقق فوزه الثالث هذا الموسم عندما قسا على ضيفه بوخوم برباعية نظيفة تناوب على تسجيلها فيليكس نميشا (27 و58) وريدله باكو (35) والدنماركي يوناس ويند (80).

وتخلص شتوتغارت من المركز السادس عشر الذي يفرض على صاحبه خوض ملحق ضد ثالث الدرجة الثانية من أجل البقاء ضمن دوري الأضواء، بفوزه الصعب على ضيفه أوغسبورغ بهدفين للغيني سيرهو غيراسي (15) وفالديمار أنطون (90+1) مقابل هدف لفلوريان نيدرليشنر (4).

واستفاد شتوتغارت من سقوط ليفركوزن امام لايبزيغ ليرتقي الى المركز الخامس عشر.

ويلعب الأحد أيضا شالكه مع فرايبورغ، وكولن مع هوفنهايم.

© 2022 AFP