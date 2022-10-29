تسعة قتلى على الاقل في اعتداء بسيارتين مفخختين في مقديشو

دخان يتصاعد من محيط وزارة التربية في مقديشو بعد انفجار سيارتين مفخختين في 29 تشرين الاول/اكتوبر 2022

مقديشو (أ ف ب) – قتل تسعة اشخاص على الأقل بينهم أطفال في اعتداء بسيارتين مفخختين استهدف السبت وزارة التربية في العاصمة الصومالية مقديشو، بحسب ما افادت مصادر أمنية وشهود.

إعلان اقرأ المزيد

وتم تفجير السيارتين المفخختين بفارق دقائق قرب مفترق زوبي المزدحم وتبعه إطلاق نار.

وقال المسؤول الأمني أحمد علي "كنت من أول عناصر الأمن الذين وصلوا إلى المنطقة ورأيت تسع جثث معظمهم من المدنيين بينهم نساء وأطفال" مضيفًا أن العشرات أصيبوا.

وأعطى مسؤول أمن آخر هو يوسف عبد الله حصيلة مماثلة.

ولم يقدم المتحدث باسم الشرطة صادق دوديش حصيلة للقتلى لكنه قال إنه يجري التحقيق في الاعتداء.

وقال للصحافيين خلال مؤتمر صحافي إن "الإرهابيين المجرمين قتلوا أمهات. وتوفيت بعضهن وأطفالهن على ظهورهن" مضيفا أن المهاجمين استهدفوا "الطلاب والمدنيين".

قال دوديش إن تحرك قوات الأمن منع المهاجمين من الوصول إلى الموقع المستهدف.

وأدى الانفجاران الى تناثر زجاج نوافذ المباني المجاورة وتطاير شظايا وتصاعد سحب من الدخان والغبار.

وافاد الشاهد عبد الرحمن عيسى أن عددا كبيرا من الاشخاص كانوا موجودين على الطريق الموازية لمبنى الوزارة عند وقوع الانفجار الأول.

واورد شاهد آخر اسمه أمينو سلاد "شاهدت دخانا كثيفا في محيط الوزارة وأضرارا جسيمة".

وقع الاعتداء عند تقاطع مزدحم حيث انفجرت شاحنة مفخخة في 14 تشرين الأول/اكتوبر 2017 مما أسفر عن مقتل 512 شخصًا وإصابة أكثر من 290 بجروح.

ولم تتبن اي جهة الاعتداء حتى الآن، لكن السلطات الصومالية تنسب عادة هجمات مماثلة الى متمردي حركة الشباب الاسلامية المتطرفة التي ما زالت تنفذ اعتداءات في العاصمة والمدن الصومالية الكبرى.

ويسعى الجهاديون لإطاحة الحكومة الضعيفة المدعومة من الخارج في مقديشو منذ نحو 15 عاما.

وطرد مقاتلو الحركة من العاصمة في 2011 على يد قوة من الاتحاد الأفريقي لكنهم لا يزالون يسيطرون على مساحات شاسعة من الريف ولديهم القدرة على شن هجمات دامية على أهداف مدنية وعسكرية.

وتلجأ الجماعة الى التهديد بالعنف لجمع الضرائب في الأراضي الخاضعة لسيطرتها.

وتبنت حركة الشباب هجوما استهدف الأسبوع الفائت فندقا في مدينة كيسمايو الساحلية خلف تسعة قتلى و47 جريحا.

وكثف الشباب نشاطهم في الأشهر الاخيرة في الصومال، البلد الفقير والمضطرب في القرن الافريقي. وتجلى ذلك خصوصا في هجوم كبير على فندق في مقديشو نهاية آب/اغسطس استمر نحو ثلاثين ساعة.

"حرب شاملة"

وبعد هذا الهجوم الذي أسفر عن 21 قتيلا على الاقل و117 جريحا، وعد الرئيس حسن شيخ محمود ب"حرب شاملة" للقضاء على المتمردين الاسلاميين.

وفي ايلول/سبتمبر دعا السكان الى "الابتعاد" من المناطق التي يسيطر عليها الجهاديون مشيرا الى ان القوات المسلحة والميليشيات القبلية تصعد الهجمات ضدهم.

ادت غارة مشتركة أميركية صومالية بمسيرة الى مقتل أحد كبار قادة المسلحين في الاول من تشرين الأول/اكتوبر.

بعد ساعات على إعلان مقتله، أسفر تفجير ثلاثي في مدينة بلدوين الجنوبية عن مقتل ما لا يقل عن 30 شخصًا.

وفضلا عن تمرد حركة الشباب، تعيش الصومال خطر مجاعة وشيكة تسبب بها أخطر جفاف تشهده البلاد منذ أكثر من أربعين عاما.

ويطاول الجفاف 7,8 ملايين شخص يشكلون نحو نصف تعداد السكان، بينهم 213 ألفا مهددون بمجاعة خطيرة، وفق الامم المتحدة.

© 2022 AFP