جائزة المكسيك الكبرى: فيرستابن أول المنطلقين

سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن يحيي الجماهير احتفاله بانتزاع المركز الاول على جدول الانطلاق في جائزة المكسيك الكبرى ضمن بطولة العالم للفورمولا واحد في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2022.

مكسيكو (أ ف ب) – ينطلق سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن، المتوج بطلا للعالم للمرة الثانية تواليا، من المركز الأول في سباق جائزة المكسيك الكبرى، المرحلة العشرين من بطولة العالم للفورولا واحد، بعدما سجل أسرع توقيت في التجارب الرسمية السبت على حلبة الشقيقين رودريغيس في مكسيكو.

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وهي المرة التاسعة عشرة التي ينطلق فيها فيرستابن من المركز الأول في مسيرته الاحترافية.

وتفوق السائق الهولندي الساعي الى فوزه الرابع عشر هذا الموسم والانفراد بالرقم القياسي في عدد الانتصارات في موسم واحد والذي يتقاسمه مع الألمانيين مايكل شوماخر (13 من أصل 18 سباقاً مع فيراري عام 2004) وسيباستيان فيتل (13 من أصل 19 مع ريد بول بالذات عام 2013)، على سائقي مرسيدس البريطانيين جورج راسل ولويس هاميلتون.

ويعتبر فيرستابن السائق الوحيد الفائز ثلاث مرات في المكسيك (2017 و2018 و2021) وصاحب أسرع توقيت على الحلبة (في تصفيات 2019).

وجاء سائق ريد بول الثاني المكسيكي سيرخيو بيريس، الطامح إلى الفوز الثالث في مسيرته والأول على أرضه، رابعا.

وكان فريق فيراري الذي سيطر على التجارب التأهيلية الثانية، الخاسر الأكبر في التجارب الرسمية حيث جاء سائقاه الإسباني كارلوس ساينس جونيور خامسا وشارل لوكلير من موناكو سابعا.

- توقيت الجولة الثالثة من التجارب الرسمية:

1. ماكس فيرستابن (هولندا/ريد بول) 1:17.775

2. جورج راسل (بريطانيا/مرسيدس) 1:18.079

3. لويس هاميلتون (بريطانيا/مرسيدس) 1:18.084

4. سيرخيو بيريس (المكسيك/ريد بول) 1:18.128

5. كارلوس ساينس (إسبانيا/فيراري) 1:18.351

6. فالتيري بوتاس (فنلندا/ألفا روميو) 1:18.401

7. شارل لوكلير (موناكو/فيراري) 1:18.555

8. لاندو نوريس (بريطانيا/ماكلارين) 1:18.721

9. فرناندو ألونسو (إسبانيا/ألبين) 1:18.939

10. استيبان أوكون (فرنسا/ألبين) 1:19.010

© 2022 AFP