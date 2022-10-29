دورة بازل: أوجيه-ألياسيم يطيح ألكاراس ويبلغ النهائي

غابريال مونيه ا ف ب

بازل (سويسرا) (أ ف ب) – يخوض الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم ثالث نهائي له في غضون ثلاثة أسابيع، بعد نتيجته الرائعة ضد المصنف أول عالمياً الإسباني كارلوس الكاراس بالفوز عليه 6-3 و6-2، السبت في نصف نهائي دورة بازل السويسرية (500) في كرة المضرب.

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ويبحث المصنف تاسعاً عالمياً عن لقبه الرابع هذا الموسم ضد الفائز من مواجهة الدنماركي هولغر رونه (25) والإسباني روبرتو باوتيستا (22) الذي كان آخر لاعب يهزمه.

وعلى غرار تتويجه في دورتي فلورنسا وأنفير، عوّل أوجيه-ألياسيم على ارساله القوي خلال مشاركته الأولى في الدورة السويسرية.

قال اللاعب الكندي "لقد كان أسبوعاً رائعاً. كان قريباً من الكمال".

تابع اللاعب الذي ضرب 9 ارسالات ساحقة وحقق 23 كرة فائزة "أضرب الارسال بشكل رائع ولا اخسر النقاط على ارسالي، لكن هناك مباراة متبقية. العب بشكل جميل جدا واتفوق على أبرز اللاعبين في العالم".

وكان ألكاراس ودّع دورة أستانا الكازاخستانية من الدور الأول على يد البلجيكي دافيد غوفان، في أول دورة شارك فيها منذ تتويجه في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى، مطلع أيلول/سبتمبر الماضي.

© 2022 AFP