دوري "أن بي ايه": خسارة خامسة توالياً لليكرز العريق

ديفيد بردينغ غيتي/غيتي عبر ا ف ب

صانع ألعاب ليكرز راسل وستبروك (يمين) أمام كارل-أنتوني تاونز لاعب مينيسوتا في دوري "أن بي ايه" في 28 تشرين الأول/اكتوبر 2022 في مينيابوليس

لوس انجليس (أ ف ب) – مُني لوس أنجليس ليكرز العريق بخسارته الخامسة من أصل خمس مباريات في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين "أن بي ايه"، أمام مضيفه مينيسوتا تمبروولفز 102-111 الجمعة، معادلاً اسوأ بداية موسم منذ انتقاله إلى لوس أنجليس.

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وكان موسم 2014-2015، الأخير يشارك فيه النجم الراحل كوبي براينت، شهد خسارة ليكرز في أول خمس مباريات (أنهى الموسم العادي 21-61)، قبل أن يعود "الذهبي والأرجواني" ويتربع على عرش الدوري في 2020 محرزاً لقبه السابع عشر.

ولم يعرف نجمه ليبرون جيمس بداية مماثلة، منذ موسمه الأول كلاعب صاعد مع كليفلاند كافالييرز عام 2003.

وبات ليكرز على بعد خسارتين من اسوأ بداية له تعود إلى العام 1957 (0-7)، عندما كان الفريق يتخذ من مينيابوليس مقراً له، قبل الانتقال إلى كاليفورنيا عام 1960.

وغاب عن ليكرز أحد أبرز نجومه أنتني ديفيس المصاب بالجزء السفلي من ظهره، فيما استهل الموزع المخضرم راسل وستبروك المباراة على مقاعد البدلاء قبل أن يدخل ويسجل 18 نقطة و8 متابعات.

وحاول المخضرم جيمس قدر المستطاع انقاذ فريقه، فسجل 28 نقطة، 7 متابعات، 5 تمريرات حاسمة و4 سرقات، دون تجنيب الفريق الزائر خسارة جديدة.

خسر ليكرز الكثير من الكرات السهلة (22-10)، فيما استفاد تمبروولفز من لعبه الجماعي، وسجل له الفرنسي رودي غوبير 22 نقطة و21 متابعة، أنتوني إدواردز 29 نقطة والدومينيكاني كارل-أنتوني تاونز 21 نقطة و8 متابعات و7 تمريرات حاسمة.

© 2022 AFP