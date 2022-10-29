120 قتيلا ومئة مصاب بتدافع في كوريا الجنوبية خلال احتفالات هالوين

يليم ليي ا ف ب

ضحايا تدافع في أحد شوارع سيول في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2022

سيول (أ ف ب) – لقى نحو 120 شخصا مصرعهم السبت وأصيب حوالى 100 في تدافع بحي وسط سيول حيث احتشد الآلاف في شوارع ضيقة للاحتفال بعيد هالوين، وفق ما أعلنت السلطات.

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وصرح المسؤول في الدفاع المدني الكوري الجنوبي تشوي سونغ بوم للصحافيين في مكان الحادث "حتى الساعة 2,30 فجر (الأحد بالتوقيت المحلي) قضى 120 شخصا واصيب مئة".

وكان المسؤول قد أفاد في حصيلة سابقة بمصرع 59 شخصا وإصابة 150 آخرين.

وأعلن الدفاع المدني في بداية الأمر عن تعرض عشرات الأشخاص إلى سكتة قلبية في حي إتايوان في وسط العاصمة خلال احتفالات هالوين.

وفي كوريا الجنوبية، يستعمل الدفاع المدني عبارة سكتة قلبية لأن الأطباء وحدهم هم من يعلنون رسميا حالة الوفاة.

وأكد متحدث باسم إدارة الإطفاء أنه تم إرسال 140 سيارة إسعاف لرعاية الضحايا.

ويبدو أن الضحايا تعرضوا إلى تدافع وسط حشود كبيرة في المنطقة حيث كان يشارك في احتفالات هالوين عدد كبير من الناس.

ودعا رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول المستشفيات للاستعداد لاستقبال المصابين، وفق ما أفاد مكتبه.

وبحسب مقطع فيديو صور في المكان، تم تغطية حوالى 20 شخصا ممددا بملاءات وبطانيات، ووضع ضحايا آخرون على نقالات حملتهم إلى سيارات الإسعاف.

احتفالات هالوين هذا العام هي الأولى في كوريا الجنوبية منذ جائحة كوفيد-19، وأجبر الكوريون الجنوبيون على وضع كمامات خلال حضور فعالياتها في الهواء الطلق.

© 2022 AFP