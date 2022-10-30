ارتفاع حصيلة ضحايا الاعتداء بسيارتين مفخختين في مقديشو إلى 100 قتيل

دخان يتصاعد من محيط وزارة التربية في مقديشو بعد انفجار سيارتين مفخختين في 29 تشرين الاول/اكتوبر 2022

مقديشو (أ ف ب) – ارتفع إلى 100 عدد قتلى هجوم بسيّارتَين مفخّختَين وقع السبت عند تقاطع مزدحم في العاصمة الصوماليّة مقديشو على ما أعلن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود الأحد.

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وقال إثر تفقّده موقع الهجوم "حتّى الآن، بلغ عدد القتلى 100، وثمة 300 جريح"، مشيرًا إلى أنّ "عدد القتلى والجرحى يُواصل الارتفاع".

وانفجرت سيارتان مفخختان بفارق دقائق قرب تقاطع مزدحم في مقديشو وتلا ذلك إطلاق نار في هجوم استهدف وزارة التربية الصومالية.

وأدى الانفجاران إلى تحطم زجاج الأبنية المجاورة فيما تطايرت الشظايا وارتفعت سحب الدخان والغبار في الجو.

ووقع الهجوم عند تقاطع زوبي الذي سبق أن انفجرت شاحنة مفخخة عنده في 14 تشرين الأول/اكتوبر 2017 ما أدى إلى مقتل 512 شخصا وإصابة أكثر من 290.

وقال الرئيس الصومالي "التاريخ يعيد نفسه لقد وقع الهجوم في المكان نفسه وطال اناسا أبرياء أيضا".

وتابع يقول "باذن الله لن يتمكنوا من شن هجوم آخر في منطقة زوبي" في إشارة إلى حركة الشباب الإسلامية.

وتحاول هذه الحركة الإطاحة بالحكومة الهشة المدعومة من الخارج منذ 15 سنة تقريبا.

وقد اضطر مقاتلوها إلى الانسحاب من العاصمة الصومالية العام 2011 إلا أن الحركة لا تزال تسطير على اجزاء واسعة من الأرياف وتواصل شن هجمات قاتلة على أهداف مدنية وعسكرية.

© 2022 AFP