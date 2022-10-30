بطولة إيطاليا: أتالانتا يعود للانتصارات وسقوط لاتسيو في معقله

النيجيري أديمولا لوكمان يحتفل بهدفه مع أتالانتا ضد إمبولي في الدوري الايطالي لكرة القدم في 30 تشرين الاول/اكتوبر 2022

فلورنسا (إيطاليا) (أ ف ب) – عاد أتالانتا الى سكة الانتصارات وارتقى الى الوصافة بفوزه على مضيفه إمبولي 2-صفر الاحد ضمن منافسات المرحلة الثانية عشرة من الدوري الايطالي لكرة القدم، فيما سقط لاتسيو على أرضه على يد ساليرنيتانا 1-3.

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ومُني أتالانتا في المرحلة السابقة بالخسارة الاولى هذا الموسم بسقوطه على أرضه ضد لاتسيو صفر-2.

ورفع فريق مدينة برغامو رصيده الى 27 نقطة متأخراً بخمس نقاط عن نابولي المتصدر، لكنه قد يتنازل عن الوصافة في حال فوز أو تعادل ميلان الثالث لاحقًا مع مضيفه تورينو، فيما تراجع لاتسيو الى المركز الرابع بتلقيه هزيمته الثانية فقط لهذا الموسم.

وأقر مدرب أتالانتا جان بييرو غاسبيريني أنه لم يتوقع أن يقدم فريقه أفضل بداية موسم في تاريخه (لم يسبق له أن فاز بثماني من مبارياته الـ12 الأولى)، مضيفاً لشبكة "سكاي سبورتس" الإيطالية "من الجميل أن تحقق الأرقام القياسية. كانت مباراة جيدة، وقد تكون أفضل مباراة لنا على الصعيد الفني".

وتابع "لم نقدم أداءً جيداً ضد لاتسيو، بالتالي كنا بحاجة الى تقديم مباراة جيدة وتحقيق نتيجة جيدة اليوم".

سجل هانس هاتيبور الهدف الاول عندما سدد النيجيري أديمولا لوكمان الكرة من مسافة قريبة، ارتطمت بالدفاع لتصل خالصة أمام الهولندي على باب المرمى تابعها في الشباك بسهولة من مسافة قريبة (32).

وتحصل لوكمان على ركلة جزاء لفريق غاسبيريني بعد أن نفّذ ركلة حرة لمست على إثرها الكرة يد ماتيا ديسترو داخل المنطقة، لكن الحارس غولييلمو فيكاريو تصدى برجله للركلة التي انبرى لها الهولندي تون كوبمينيرس (42).

وحصل لوكمان على هدفه الشخصي في الشوط الثاني بعد أن قام بفاصل مهاري مميز داخل المنطقة وتجاوز لاعبين وسدد كرة زاحفة في الشباك (59).

وظن الكولومبي دوفان ساباتا أنه سجل الهدف الثالث للضيوف بعد دقائق من نزوله بديلا عندما تابع عرضية من لوكمان في الشباك، لكن النيجيري كان متسللاً (72).

وتعرض إمبولي للخسارة الخامسة هذا الموسم مقابل خمسة تعادلات وفوزين في المركز الثاني عشر برصيد 11 نقطة.

ساليرنيتانا يقلب الطاولة على لاتسيو

وعلى الملعب الأولمبي في العاصمة، قلب ساليرنيتانا الطاولة على مضيفه لاتسيو الذي أنهى الشوط الأول متقدماً بهدف ماتيا زاكانيي بعد تمريرة بينية من الإسباني لويس ألبرتو (41).

لكن الضيوف عادوا الى اللقاء في مستهل الشوط الثاني بفضل لاعب لاتسيو السابق أنتونيو كاندريفا الذي أدرك التعادل في الدقيقة 51 بعد تمريرة من باسكوالي ماتسوكي، ثم اكتملت صدمة فريق المدرب ماوريتسيو ساري بتخلفه في الدقيقة 68 عبر فيديريكو فازيو إثر ركلة ركنية قبل أن يحسم سالرنيتانا فوزه الأول على نادي العاصمة منذ تشرين الثاني/نوفمبر 1998 بهدف ثالث سجله البديل السنغالي بولاي دياي إثر هجمة مرتدة (76).

وبهزيمته الأولى في آخر تسع مباريات على الصعيدين المحلي والقاري والثانية فقط في "سيري أ" بعد التي تعرض لها أمام نابولي المتصدر (1-2 على أرضه أيضاً) في الثالث من أيلول/سبتمبر، تجمد رصيد لاتسيو الذي اهتزت شباكه ثلاث مرات الأحد بعدما تلقى 5 أهداف فقط في المباريات الـ11 السابقة، عند 24 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف أمام إنتر وثمانية خلف نابولي المتصدر، فيما رفع ساليرنيتانا رصيده الى 16 نقطة وبات تاسعاً.

وبدأ أودينيزي يبتعد أكثر فأكثر عن صراع الصدارة، بعدما عجز عن تحقيق الفوز للمرحلة الرابعة توالياً بتعادله السلبي مع مضيفه كريمونيزي الأخير.

وبعد سلسلة من ستة انتصارات متتالية تخللها اكتساح روما 4-صفر والفوز على إنتر 3-1، تراجعت نتائج فريق المدرب أندريا سوتيل الذي اكتفى بالتعادل في ثلاث من المراحل الأربع الأخيرة، إضافة الى خسارته في المرحلة الماضية على أرضه ضد تورينو 1-2 في سلسلة تضمنت أيضاً خروجه من الدور الثاني لمسابقة الكأس على يد ضيفه مونتسا (2-3).

ورفع أودينيزي رصيده الى 22 نقطة في المركز الثامن في أفضل مجموع له بعد 12 مباراة منذ موسم 2011-2012 حين جمع 24 في طريقه لإنهاء الدوري ثالثاً، فيما بات رصيد كريمونيزي 5 نقاط في المركز الأخير من دون أي انتصارات.

وحقق فيورنتينا فوزه الأول في آخر خمس مراحل، وجاء قاتلاً على مضيفه سبيتسيا 2-1 بفضل هدف سجله في الدقيقة الأخيرة البديل البرازيلي آرثر كابرال، في لقاء أكمله صاحب الأرض بعشرة لاعبين في الدقائق الثماني الأخيرة بعد طرد اليوناني ديميتريس نيكولاو وتقدم خلاله الضيوف في الدقيقة 14 عبر الصربي نيكولا ميلينكوفيتش، قبل أن يعادل الفرنسي مبالا نزولا (35).

© 2022 AFP