"دبليو تي ايه" الختامية: شفيونتيك مرشحة لاختتام موسم مذهل بلقب تاسع

فورث وورث (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – ستكون البولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة أولى عالميًا وحاملة لقب رولان غاروس وبطولة الولايات المتحدة المفتوحة، مرشحة لحصد لقبها التاسع هذا العام والثاني عشر في مسيرتها في بطولة دبليو تي ايه الختامية التي تنطلق الإثنين في فورت وورث في تكساس الاميركية، لتختتم من خلاله موسمًا مذهلا.

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تضم البطولة على أرض صلبة البالغة جوائزها 5 ملايين دولار أميركي أعلى ثماني مصنفات في العالم في منافسات الفردي، ويستمر دور المجموعات حتى السبت على أن يقام الدور نصف النهائي في السادس من تشرين الثاني/نوفمبر والنهائي في السابع منه.

تحصل حاملة اللقب على 1.68 مليون دولار، لكن شفيونتيك التي تشارك في البطولة الختامية للمرة الثانية بعد أولى العام الماضي، تدرك صعوبة المهمة ومدى اختلافها عن أي دورة أو بطولة أخرى خلال الموسم.

قالت ابنة الـ21 عامًا "سيكون تحديًا كبيرًا أن ألعب ضد أبرز اللاعبات كل يوم، من دون ترف خوض تلك المباريات السهلة في الدور الأول أو الثاني".

وتابعت "أشعر بالفضول ما إذا كنت قادرة على تقديم الأفضل من الألف الى الياء".

شفيونتيك هي اللاعبة الوحيدة المتوجة بلقب غراندسلام هذا العام بين اللاعبات المشاركات، وقد حققت 8 ألقاب هذا الموسم، فبالإضافة الى لقبيها الكبيرين، رفعت الكأس في قطر، إنديان ويلز، ميامي، شتوتغارت، روما وسان دييغو.

أما المصنفات الثلاث تواليًا خلفها، التونسية أنس جابر الثانية والاميركيتان جيسيكا بيغولا الثالثة وكوكو غوف الرابعة، يخضن البطولة الختامية للمرة الاولى، بالاضافة الى الروسية داريا كاساتكينا الثامنة.

تغيب الاسترالية آشلي بارتي بطلة أستراليا المفتوحة بعد اعتزالها المفاجئ، بالاضافة الى الكازاخستانية إيلينا ريباكينا حاملة لقب ويمبلدون التي لم تتأهل في السباق الى البطولة الختامية (علمًا أن نقاط ويمبلدون لم تحتسب لاعتراض رابطة المحترفات على حظر البطولة الانكليزية مشاركة الروس والبيلاروس على خلفية غزو روسيا لأوكرانيا).

أضافت شفيونتيك "إنها تجربة مختلفة تمامًا، لذا فإن المشاركة من قبل ستساعد كثيرًا. لديّ فضول لمعرفة كيف سأتمكن من خوض هذه البطولة جسديًا بعد هذا الموسم الطويل. سيكون اختبارًا بالنسبة لي. في العام الماضي، شعرت ذهنيًا وجسديًا أنني لا أمتلك الكثير من القوة. هذا العام قمنا ببعض الأشياء بشكل مختلف للمحافظة على الطاقة مع نهاية الموسم".

وقعت شفيونتيك في مجموعة ترايسي أوستن، الى جانب غوف (4)، الفرنسية كارولين غارسيا (6) وكاساتكينا (8).

هل تفعلها جابر؟

أما جابر، تصدرت مجموعة نانسي ريتشي التي ضمت بيغولا (3)، اليونانية ماريا ساكاري (5) والبيلاروسية أرينا سابالينكا (7).

وقدّمت جابر (28 عامًا) أجمل مواسمها، إذ بلغت نهائي بطولة كبرى للمرة الاولى في مسيرتها وحلّت وصيفة في كل من ويمبلدون وفلاشينغ ميدوز.

كما حققت أكبر ألقابها بتتويجها في دورة مدريد للألف بالاضافة الى برلين لترفع ألقاب مسيرتها الى ثلاثة، بعد أن أحرزت الاول في برمينغهام العام الفائت.

علّقت التونسية (28 عامًا) على مشاركتها الاولى "أشعر أنه حتى اللاعبات اللواتي لعبن هنا للمرة الاولى، سبق وأن كنّ في مستوى ثابت في السنوات التي سبقت ذلك. أنا وجيس وكوكو، دائمًا حاولنا أن نتأهل (الى البطولة الختامية). كنا ربما في المراكز 13 أو 12 في السباق سابقًا".

تلتقي في اليوم الاول جابر مع سابالينكا وبيغولا مع ساكاري.

أحرزت بيغولا أول لقب من فئة الالف في غوادالاخارا المكسيكية، فيما لم تحقق ساكاري أي لقب منذ فوزها الوحيد في الرباط عام 2019. كما لم تحرز سابالينكا أي لقب هذا العام.

وبعد الدور الأول، تتواجه بطلة كل مجموعة مع وصيفة الثانية في نصف النهائي، قبل أن يقام النهائي في 7 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وتُعد غوف (18 عامًا) الأصغر في البطولة وغارسيا (29 عامًا) الأكبر.

أحرزت الإسبانية غاربينيي موغوروسا لقب النسخة الماضية في غوادالاخارا.

© 2022 AFP