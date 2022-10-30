دورة بازل: لقب ثالث في ثلاثة أسابيع لأوجيه-ألياسيم

بازل (سويسرا) (أ ف ب) – اختتم الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم شهراً رائعاً على الصعيد الشخصي باحرازه ثالث لقب في ثلاثة أسابيع، وذلك بالفوز على الدنماركي هولغر رونه 6-3 و7-5 الأحد في نهائي دورة بازل السويسرية (500 نقطة) لكرة المضرب.

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ويبدو أن أوجيه-ألياسيم، المصنف تاسعاً عالمياً، تخلص تماماً من عقدة المباريات النهائية التي سقط فيها ثماني مرات متتالية، قبل أن يبتسم الحظ له هذا الموسم بفوزه بأربعة ألقاب، بينها ثلاثة في الأسابيع الثلاثة الأخيرة في دورة فلورنسا على حساب الأميركي دجاي دجاي وولف، ثم أنفير على حساب الأميركي الآخر سيباستيان كوردا، وصولاً الى دورة بازل التي اصطدم فيها بالإسباني كارلوس ألكاراس المصنف أول عالمياً لكنه تخطاه السبت في نصف النهائي.

وأضاف الكندي البالغ 22 عاماً هذه الألقاب الثلاثة الى تتويجه في شباط/فبراير الماضي بطلاً لدورة روتردام، رافعاً الأحد عدد انتصاراته المتتالية الى 13، ما سمح له بالاقتراب من حسم تأهله الى بطولة "أيه تي بي" الختامية التي يشارك فيها أفضل ثمانية لاعبين خلال الموسم.

ووضع أوجيه-ألياسيم حداً لمسلسل انتصارات رونه (19 عاماً) عند 9 على التوالي، لكن هذه الخسارة لن تحول دون تواجد الدنماركي في نادي العشرين الأوائل لتنصيف رابطة المحترفين الذي يصدر الإثنين، وذلك لأول مرة في مسيرته الشابة التي خاض فيها حتى الآن أربع مباريات نهائية وتوج بلقب دورتي ميونيخ الألمانية في نيسان/أبريل الماضي وستوكهولم في 17 تشرين الأول/أكتوبر الحالي، فيما خسر نهائي دورة صوفيا في 26 أيلول/سبتمبر الماضي ثم بازل الأحد.

© 2022 AFP