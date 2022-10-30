دورة فيينا: مدفيديف يحرز لقبه الثاني هذا العام

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الروسي دانييل مدفيديف يحمل جائزة دورة فيينا لكرة المضرب بعد فوزه على الكندي دنيس شابوفالوف في النمسا في 30 تشرين الأوّل/أكتوبر 2022

باريس (أ ف ب) – أحرز الروسي دانييل مدفيديف المصنف رابعاً عالمياً الأحد لقبه الثاني هذا العام والخامس عشر في مسيرته، بفوزه في نهائي دورة فيينا الدولية لكرة المضرب (500 نقطة) على الكندي دنيس شابوفالوف 4-6 و6-3 و6-2.

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وتحضّر مدفيديف الفائز بدورة لوس كابوس المكسيكية في آب/أغسطس والمصنف أول عالمياً سابقاً، بطريقة مثالية لاستحقاقيه الأخيرين هذا العام في دورة باريس الألف نقطة للماسترز التي تنطلق منافساتها الإثنين، وبطولة "آيه تي بي" الختامية في تورينو (من 13 حتّى 20 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل)، حيث سيحاول انتزاع لقبه الثاني بعد عام 2020.

وعاش مدفيديف (26 عاماً) الذي أصبح اباً للمرة الاولى الاسبوع الماضي، عاماً متأرجحاً على الصعيد الرياضي، بين وصوله الى نهائي بطولة أستراليا المفتوحة في كانون الثاني/يناير (خسر أمام الاسباني رافايل نادال) وخروجين مخيبين للآمال من ثمن نهائي بطولتي رولان غاروس الفرنسية في الربيع والولايات المتحدة المفتوحة الصيف الماضي.

ردّ مدفيديف على خسارته المجموعة الأولى بضربات رائعة في الثانية، فيما كسر ارسال منافسه في المجموعة الثالثة أكثر من مرة ليحسم اللقاء لصالحه.

قال الروسي "أنا سعيد حقاً"، مضيفاً "كانت هذه المباراة الأفضل في الأسبوع لأن دنيس لعب بشكل غير واقعي حتى باتت النتيجة 4-3 في المجموعة الثانية".

وتابع "لقد انخفض مستواه ربما بنسبة 2 في المئة وقد تمكنت من استخدام ذلك لصالحي".

وأردف مدفيديف الذي كان قد بلغ الدور ربع النهائي في مشاركته السابقة الوحيدة في فيينا "هو أحد أفضل الانتصارات عندما تعلم أن منافسك يسيطر عليك، لكنك تحاول الصمود وتقوم بما تستطيع".

وخسر شابوفالوف النهائي الثاني له هذا الشهر بعدما كان سقط أمام الياباني يوشيهيو نيشيوكا في سيول، ليبقى على لقب يتيم حققه في ستوكهولم 2019.

© 2022 AFP