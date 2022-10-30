سباحة: ليديكي تحقق رقمًا قياسيًا عالميًا في 1500 م حرة في حوض قصير

غريغوري شامو غيتي/ا ف ب

حققت ليديكي في مسيرتها سبع ميداليات ذهبية في الالعاب الاولمبية و19 لقبًا عالميًا، هو الاعلى في تاريخ سباحة السيدات.

مونتريال (أ ف ب) – حققت السباحة الاميركية كايتي ليديكي رقمًا قياسيًا عالميًا في سباق 1500 م حرة في حوض قصير (25 مترًا) السبت، خلال لقاء تورونتو الكندي ضمن منافسات كأس العالم.

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ليديكي (25 عامًا) التي كانت تشارك في أول حدث لها هذا العام، فازت في النهائي بزمن 15:08.24 دقيقة لتحطم الرقم القياسي السابق (15:18.01 د) المسجل باسم الالمانية ساره ويلبروك في برلين 2019.

حلت البرازيلية بياتريز ديزوتي ثانية والكندية ليلى أورافسكي ثالثة.

تملك ليديكي الرقم القياسي في 1500 م حرة في الحوض الطويل (50 مترًا) أيضًا بزمن 15:20.48 د في إنديانابوليس 2018.

حلّت في المركز الثاني السبت أيضًا في سباق 200 م حرة خلف سيوبهان برناديت هافي من هونغ كونغ.

حققت ليديكي في مسيرتها سبع ميداليات ذهبية في الالعاب الاولمبية و19 لقبًا عالميًا، هو الاعلى في تاريخ سباحة السيدات.

© 2022 AFP