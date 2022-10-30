شريط وثائقي يلهم أنصار ترامب للمرابطة قرب صناديق الاقتراع

جاستن سوليفان صور غيتي/صور غيتي عبر ا ف ب/ارشيف

ناخب يضع بطاقة اقتراع في صندوق خارج دائرة انتخابات مقاطعة ماريكوبا في 2 آب/أغسطس 2022 في فينيكس بولاية أريزونا

واشنطن (أ ف ب) – يقول الأشخاص الذين يقضون ليالي في مراقبة وتصوير صناديق الاقتراع المنتشرة في فضاءات عامة بولاية أريزونا الأميركية إن مهمتهم هي إنقاذ الديموقراطية ومنع تكرار التزوير الذي شهدته في رأيهم انتخابات عام 2020 لحرمان دونالد ترامب الفوز بولاية رئاسية ثانية.

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لكن بالنسبة لمسؤولي اقتراع ومدافعين عن حقوق التصويت والعديد من المواطنين في الولاية التي تشهد إقبالا كبيرا على التصويت المبكر، فإن هؤلاء المراقبين المتطوعين متأثرون بشريط وثائقي مليء بالمعلومات المضللة يرخي بظلاله على انتخابات منتصف الولاية.

ويُتهم هؤلاء المراقبون بتخويف الناخبين المقبلين على صناديق الاقتراع الآمنة التي تنتشر في فضاءات عامة بالعديد من الولايات.

الفيلم الذي يحضّهم على ذلك من إنتاج الناشط اليميني المتطرف دينيش ديسوزا وعنوانه "2000 بغل"، وهو يقوم على نظرية مؤامرة مفادها أن "بغالا" هرّبت أوراق اقتراع مزورة إلى داخل الصناديق لترجيح كفة جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.

في مقابلة مع وكالة فرانس برس، دافع ديسوزا عن شريطه ودقّة مضمونه، قائلا إن من يراقبون صناديق الاقتراع "وطنيون يخشون الاحتيال".

ظهرت تحديات قانونية للمنظمات التي تتزعم مراقبة الاقتراع بعد أن أحالت سكرتيرة ولاية أريزونا على سلطات إنفاذ القانون العديد من شكاوى ناخبين قالوا إنهم تعرضوا للتخويف، إحداها لناخب أكد أنه اُتهم بكونه "بغلا".

في هذا الصدد قال جاريد هولت كبير مديري الأبحاث في "معهد الحوار الاستراتيجي" ومقره لندن إنه "في العامين الماضيين، شنّ الساعون لإثبات أن الانتخابات مزورة حملة لم تقد إلى نتيجة".

وأضاف "ما يميز المزاعم حول +البغال+ عن نظريات المؤامرة الأخرى هو أن النشطاء وجدوا الحل في أخذ زمام الأمور بأيديهم".

تأثير فعلي

يورد فيلم "2000 بغل" جلّ الفرضيات التي ثبت زيفها، من الأقلام التي يُزعم أنها استخدمت لتزوير أوراق الاقتراع إلى الماكينات التي قيل إنها زوّرت خيارات الناخبين كما يتناول عشرات قرارات المحاكم التي رفضت إلغاء نتائج الانتخابات.

انتقد خبراء الفيلم لاستنتاجاته المتسرعة واستعماله أدلة ظرفية وتحليله الخاطئ لبيانات هواتف ذكية، حتى أن محامي ترامب الرئيسي وصفه بأنه شريط "لا يمكن الدفاع عنه".

وخلص المحققون إلى أن ناخبا صوره الفيلم على أنه "بغل" أودع نيابة عن أفراد عائلته أوراق اقتراع بشكل قانوني - وهو الآن يقاضي ديسوزا.

ويمنع التحقق من صحة التوقيع وقوائم تسجيل الناخبين وعمليات التحقق الأخرى التزوير، بما في ذلك في الولايات التي تتيح لسكانها التصويت نيابة عن أشخاص آخرين.

وقالت لورين مينيت أستاذة العلوم السياسية في جامعة روتجرز "هذه الإجراءات هي سبب عدم وجود أي دليل منذ عام 2020 على حصول تزوير في أوراق الاقتراع، رغم الجهود المبذولة لاشاعة انطباع بعكس ذلك".

تُظهر هذه الصورة التي نشرتها إدارة الانتخابات في مقاطعة ماريكوبا شخصين مسلحين يرتديان ملابس عسكرية في موقع صندوق اقتراع في ميسا بولاية أريزونا في 21 تشرين الأول/أكتوبر 2022 مكتب الانتخابات في مقاطعة ماريكوبا/ا ف ب

وأضافت "يمكنك تزوير اقتراع ميكي ماوس، ولكن إذا لم يكن ميكي ماوس مسجلا في قوائم الناخبين، فإن ورقة اقتراعه لن تحتسب".

ومع ذلك، أسر فيلم "2000 بغل" عقول ناخبي ترامب مع إصداره في أيار/مايو، وقد عرض في جميع أنحاء البلاد بما في ذلك في مارالاغو مقر إقامة الرئيس السابق.

تم ذكر عبارة "بغال الاقتراع" أكثر من 324 ألف مرة على تويتر، وذُكر اسم الفيلم أكثر من 2,3 مليون مرة وفق شركة زيغنل لابس المتخصصة.

وتضمنت التغريدات إشارات إلى وضع خطط المراقبة الجارية الآن.

وقد غرد مثلا كاري ليك، المرشح الجمهوري لمنصب حاكم ولاية أريزونا، في تموز/يوليو "فليحذر البغال المحتملون: نحن نراقب الصناديق في جميع أنحاء الولاية".

بعد ذلك بأيام، دعا منشور على تطبيق تلغرام شوهد 72 ألف مرة إلى "تجمعات مراقبة ليلية بجانب كل صندوق اقتراع في أميركا".

تقول منظمة "كلين إلكشنز يو إس إيه"، وهي إحدى الجماعات التي تقف وراء جهود المراقبة في ولاية أريزونا، عبر موقعها الإلكتروني إن مهمتها هي منع الاحتيال كما يصوّره فيلم ديسوزا.

وقالت مؤسسة المنظمة ميلودي جينينغز في آب/أغسطس عبر منصة "تروث سوشال" التي أسسها ترامب، "مجرد وجودكم وحده وإدراك البغال أنه سيتم رصدهم عبر كاميراتكم المتعددة هو رادع كافٍ لجعلهم يتراجعون".

لكن لورين مينيت التي ألفت كتابا عن تزوير الأصوات، قالت إن الصور والشائعات التي تنتشر عن الناخبين يمكن أن تلهم مزيدا من المعلومات المضللة.

وأضافت "سيتم توجيه الناس إلى اعتبار ذلك دليلا على الاحتيال إذا كانوا يعتقدون بالفعل أنه يحدث... وسيكون مستحيلا إعادة ذلك المارد إلى القمقم".

ولم ترد جينينغز على أسئلة وكالة فرانس برس.

سياسيون يلتقطون اللحظة

عزز بعض السياسيين نظرية "بغال الاقتراع"، من بينهم الجمهوري مارك فينشم المرشح لتولي منصب سكرتير ولاية أريزونا، وكذلك دونالد ترامب.

نشرت جينينغز على موقع "تروث سوشال" أن صناديق الاقتراع في الأماكن العامة جرى اكتساحها مع "وصول البغال إليها والقيام بما جاؤوا لأجله"، وأعاد ترامب نشر رسالتها في حسابه الذي يحظى بـ4,38 ملايين متابع.

وشارك لاحقا منشورات لجينينغز تعرض صورا لأشخاص يستخدمون الصناديق.

ردا على ذلك، قال المحامي الديموقراطي مارك إلياس الذي تدعم منظمته الدعاوى القضائية في ولاية أريزونا إن "الجمهوريين من القمة إلى القاعدة يتحملون المسؤولية".

وأضاف "الحزب من القمة إلى القاعدة تخلى عن الديموقراطية".

© 2022 AFP