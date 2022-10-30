موراتا يعاني من تورّم في الكاحل ولكن سيكون جاهزًا للمونديال

الاسباني ألفارو موراتا بعد تعرضه لاصابة في قدمه خلال مباراة فريقه اتلتيكو مدريد ضد قادش في الدوري الاسباني لكرة القدم في 29 تشرين الاول/اكتوبر 2022

مدريد (أ ف ب) – يعاني المهاجم الدولي الإسباني ألفارو موراتا من تورّم في الكاحل، وفق ما أعلن ناديه أتلتيكو مدريد الاحد، لكنه من المتوقع أن يتعافى قبل نهائيات كأس العالم في كرة القدم التي تنطلق بعد قرابة ثلاثة أسابيع في قطر.

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وجاء في بيان على الموقع الرسمي للنادي "يعاني ألفارو موراتا من تورّم في الأنسجة اللينة في كاحله، وفقًا للفحوصات الطبية التي خضع لها صباح الأحد".

واضطر موراتا الى الخروج من المباراة التي خسرها أتلتيكو 3-2 ضد مضيفه قادش السبت في الدوري بعد مرور 10 دقائق فقط، بعد أن دهس السنغالي مامادو مبايي على قدمه.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن موراتا سيغيب لبضعة أيام فقط وسيكون بالتالي ضمن تشكيلة المدرب الوطني لويس إنريكي قبل انطلاق البطولة، هو الذي يعوّل عليه كثيرًا في "لا روخا" (27 هدفًا في 57 مباراة).

من المرجح أن يغيب ابن الـ30 عامًا عن المباراة ضد بورتو في البرتغال الثلاثاء، حيث سيحاول فريق العاصمة الاسبانية أقله ضمان مركز في البطولة القارية الرديفة "يوروبا ليغ" بعد أن ودّع دوري أبطال أوروبا.

© 2022 AFP