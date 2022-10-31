الصين تضع اللمسات الأخيرة على محطتها الفضائية

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صاروخ لونغ مارتش على منصة الاطلاق في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2022 في اقليم هينان في جنوب الصين

بكين (أ ف ب) – أطلقت الصين الاثنين بنجاح الجزء الثالث والأخير من محطة الفضاء التي تبنيها ومن شأنه جعلها قابلة للتشغيل بالكامل، في إطار برنامجها الفضائي الطموح.

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وتعزز الطموح الصيني ببناء محطة فضائية جزئيا برفض الولايات المتحدة مشاركة الصينيين في برنامج محطة الفضاء الدولية التي تتعاون في إطارها الولايات المتحدة وروسيا وكندا وأوروبا واليابان.

وأطلق الجزء الذي سمي "منغتيان" (حلم السماوات) عند الساعة 15,27 بالتوقيت المحلي (الساعة 07,27 ت غ) بواسطة صاروخ لونغ مارتش 5بي من جزيرة هينان المدارية في جنوب الصين على ما ذكر التلفزيون الصيني العام "سي سي تي في".

ومن شاطئ مجاور لمركز وينشانغ التقط مصورون هواة وشغوفون بالفضاء صورا للحدث.

وقال دنغ هونغكين أحد مسؤولي المهمة بعد دقائق على ذلك للتلفزيون "الوحدة التجريبية منغتيان دخلت بدقة المدار المحدد لها مسبقا".

وأضاف دنغ وهو محاط بزملاء متحمسين في قاعة التحكم بالمهمة "أعلن أن عملية الاطلاق كانت ناجحة بالكامل".

ومنغتيان هو الجزء الثالث والأخير الرئيسي لمحطة تيانغونغ التي تتخذ شكلا حرف تي بالأجنبي.

ومن شأن هذه المرحلة السماح بتشغيل محطة تيانغونغ الفضائية الصينية (القصر السماوي) بالكامل وتوفير وجود دائم لبكين في الفضاء.

واحتاج تجميع المحطة إلى 11 مهمة. وستسمح مهمة الاثنين بنقل معدات عملية متطورة.

وستبقى المحطة على مدار منخفض يراوح بين 400 و450 كيلومترا فوق الأرض لمدة عشر سنوات على الأقل مع هدف معلن بالمحافظة على وجود بشري طويل الأمد في الفضاء.

تعويض التأخر

وأوضحت وكالة أنباء الصين الجديدة "الساعة الذرية الباردة الأولى" أرسلت إلى الفضاء خلال المهمة.

وستسمح على المدى الطويل بالحصول على قياس أدق للوقت.

ومنذ حزيران/يونيو، يتواجد في المحطة الصينية ثلاثة رواد فضاء بينه امرأة في مهمة من ستة أشهر تقريبا.

ومع أن الصين لا تتوقع تعاونا دوليا بشأن محطتها الفضائية، أكدت بكين أنها منفتحة على التعاون مع أطراف اجنبية.

وتستثمر الصين منذ عقود عدة مليارات الدولارات في برنامجها الفضائي.

وقال تشن لان المحلل لدى موقع "غو-تايكنوتس.كوم" Go-Taikonauts.com إن عملية الاطلاق الاثنين "مهمة جدا لأنها تنجز الخطة الفضائية الصينية الموضوعة على 30 عاما والتي بوشرت العام 1992".

وأضاف "مع انجاز المحطة الفضائية باتت الصين تلعب على المستوى نفسه مع الولايات المتحدة وروسيا وأوروبا في الفضاء ما يمدها أيضا نفوذا سياسيا كبيرا".

وأرسلت الصين أول رائد فضاء لها إلى الفضاء العام 2003.

وأطلقت بكين العام 2019 مركبة حطت على الجانب المظلم من القمر في سابقة عالمية.

في 2020 نقلت الصين عينات من القمر وأطلقت كذلك مسبارا صغيرا على المريخ.

وتنوي الصين إرسال رواد فضاء إلى القمر بحلول 2030.

© 2022 AFP