خبر سار للمنتخب الفرنسي مع عودة فرنانديز الى تمارين بايرن

ميونيخ (ألمانيا) (أ ف ب) – تلقى المنتخب الفرنسي لكرة القدم خبراً ساراً الإثنين مع عودة ظهيره لوكاس هرنانديز الى التمارين مع فريقه بايرن ميونيخ الألماني بعد غياب طويل بسبب الإصابة، وذلك قبل أسابيع معدودة على انطلاق مونديال قطر 2022.

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وتعرض ابن الـ26 عاماً الى إصابة عضلية في أعلى الفخذ خلال مباراة في دوري أبطال أوروبا بين بايرن وبرشلونة الإسباني (2-صفر) في منتصف الشهر الماضي، وتشكل عودته الى التمارين خبراً جيداً لمدرب فرنسا ديدييه ديشان الذي سيعلن عن تشكيلته لمونديال قطر في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر، لاسيما أن "الديوك" مهددون بكثير من الغيابات بسبب الإصابات.

وعشية المباراة الهامشية ضد إنتر الإيطالي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا (ضمن الفريقان التأهل مع بايرن في الصدارة)، أفاد مدرب النادي البافاري يوليان ناغلسمان أن هرنانديز لن يكون متواجداً في تشكيلة لقاء الثلاثاء.

لكن المدافع الفرنسي سيحظى بثلاث فرص أخرى لاستعادة جاهزيته البدنية ضد هرتا برلين وفيردر بريمن وشالكه، قبل توقف الدوري الألماني بسبب المونديال القطري الذي ينطلق في 20 الشهر المقبل ويستمر حتى 18 كانون الأول/ديسمبر.

وتبدأ فرنسا حملة الدفاع عن اللقب العالمي في 22 تشرين الثاني/نوفمبر ضد أستراليا ضمن منافسات المجموعة الرابعة التي تضم الدنمارك وتونس.

كما زف ناغلسمان الإثنين خبراً ساراً لجمهور المنتخب الألماني بشأن وضع الحارس القائد مانويل نوير الغائب عن الملاعب منذ الثامن من تشرين الأول/أكتوبر بسبب إصابة في الكتف، قائلاً مع ابتسامة على محياه "بإمكان البلاد أن تنام بسلام الليلة"، ملمحاً بذلك الى إمكانية عودة نوير الى الفريق في عطلة نهاية الأسبوع الحالي، أي قبل أقل من ثلاثة أسابيع على المباراة الأولى لألمانيا في المونديال القطري ضد اليابان في 23 تشرين الثاني/نوفمبر.

© 2022 AFP