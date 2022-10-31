علاء عبد الفتاح المعتقل في مصر يشدد إضرابه عن الطعام مع اقتراب موعد قمة المناخ

خالد دسوقي ا ف ب/ارشيف

الناشط السياسي المصري علاء عبد الفتاح خلال مقابلة في منزله في القاهرة في 17 أيار/مايو 2019

القاهرة (أ ف ب) – سيتوقّف علاء عبد الفتاح، وهو من أبرز نشطاء ثورة العام 2011 في مصر، المضرب عن الطعام منذ ستة أشهر، عن تناول السعرات الحرارية الثلاثاء وسيتوقف عن شرب الماء اعتبارا من 6 تشرين الثاني/نوفمبر، تزامنا مع بداية قمة المناخ (كوب 27) على ما أعلنت شقيقته الاثنين.

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وكتبت شقيقته منى سيف الناشطة في مجال حقوق الإنسان في مصر على تويتر "أخطَرَنا علاء بأنه اعتبارا من الغد سيتوقّف عن تناول الـ100 سعرة حرارية في اليوم، واعتبارا من يوم 6 تشرين الثاني/نوفمبر مع بداية قمة المناخ سيضرب تماما عن المياه #علاء_في_خطر".

وعبد الفتاح من أبرز نشطاء ثورة العام 2011 التي أطاحت الرئيس حسني مبارك.

وفي كانون الأول/ديسمبر قضت محكمة في القاهرة بحبس عبد الفتاح الذي يحمل الجنسية البريطانية لإدانته مع شخصين آخرين بـ"نشر أخبار كاذبة".

ومنذ ستة أشهر، لا يتناول إلا "100 سعرة حرارية في اليوم، هي عبارة عن ملعقة عسل وقليل من الحليب في الشاي" وفق أقربائه.

من جانبها، كتبت الناشطة البيئية غريتا تونبرغ على تويتر أنها تتضامن مع "سجناء الرأي في مصر قبل كوب 27"، مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ الذي يفتتح في 6 تشرين الثاني/نوفمبر في شرم الشيخ.

وفي منتصف تشرين الأول/أكتوبر، قالت شقيقته الأخرى سناء سيف لوكالة فرانس برس خلال تجمّع في لندن لمناسبة مرور مئتي يوم على بدء علاء إضرابا عن الطعام "أصبح واهنا. عندما رأته والدتي للمرة الأخيرة بدا أشبه بهيكل عظمي"، مطالبة حكومة المملكة المتحدة بممارسة ضغوط اقتصادية على مصر لضمان إطلاق سراحه.

ونال عبد الفتاح الجنسية البريطانية في نيسان/أبريل وكان حينها في السجن، علما أن والدته مولودة في بريطانيا.

وتتعرّض مصر بانتظام لانتقادات بشأن حقوق الإنسان، مع وجود أكثر من 60 ألف سجين رأي خلف القضبان، وفقا لمنظمات غير حكومية.

© 2022 AFP