دوري أبطال أوروبا: توتنهام وأينتراخت فرانكفورت الى ثمن النهائي عن المجموعة الرابعة بور-ر م/ا ح

كريستوف سيمون ا ف ب

لاعبو توتنهام يحتفلون بهدف الفريق الثاني ضد المضيف مرسيليا في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في 1 تشرين الثاني/نوفمبر

مرسيليا (أ ف ب) – حجز كل من توتنهام الانكليزي وأينتراخت فرانكفورت الالماني بطاقتي المجموعة الرابعة الى الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد فوزهما بالنتيجة ذاتها 2-1 على المضيفين مرسيليا الفرنسي وسبورتينغ البرتغالي تواليًا ضمن الجولة السادسة والاخيرة.

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وكانت الاحتمالات مفتوحة على مصراعيها في هذه المجموعة مع الدخول الى الجولة الاخيرة، وحسم توتنهام صدارتها بهدف الفوز المتأخر برصيد 11 نقطة أمام فرانكفورت (10)، فيما حصل سبورتينغ على المركز الثالث (7) الذي يؤهله لخوض المحلق المؤهل الى ثمن نهائي الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ"، فيما خرج مرسيليا خالي الوفاض في المركز الاخير (6).

في مرسيليا، تقدم أصحاب الارض عبر الكونغولي تشانسيل مبيمبا (45+2)، فيما عادل الفرنسي كليمان لانغليه للضيوف (54).

وفيما كانت المباراة تتجه الى إنهاء سبيرز المجموعة في الوصافة خلف فرانكفورت ومرسيليا الى ملحق "يوروبا ليغ"، خطف الدنماركي بيار إيميل هويبرغ هدف الفوز والصدارة لتوتنهام في الوقت بدل الضائع (90+5)، لينهي كليًا المشوار القاري للفريق الفرنسي.

في لشبونة، تقدم أصحاب الارض عبر البرازيلي آرثر غوميش (39)، إلا أن بطل يوروبا ليغ الموسم الماضي فاز بهدفي الياباني دايتشي كامادا (62 من ركلة جزاء) والفرنسي راندال كولو مواني (72).

وغاب المدرب الايطالي أنتونيو كونتي عن دكة توتنهام بعد أن طرد في المباراة السابقة خلال التعادل 1-1 مع سبورتينغ بعد أن ألغى الحكم هدف جدلي لهاري كاين في الدقائق الاخيرة بداعي التسلل كان سيؤهل سبيرز الى الدور التالي قبل جولة من النهاية.

وتعرض سبيرز لانتكاسة في الشوط الاول إثر إصابة الكوري الجنوبي سون هيونغ مين في رأسه لاصطدامه بمبيمبا ويخرج من اللقاء (29).

وأجرى سبيرز تغييرين على التشكيلة التي تعادلت في المباراة السابقة مع سبورتينغ، مشركًا راين سيسينيون بدلا من الايرلندي مات دوهرتي، فيما شارك لانغليه في الدفاع بدلا من الارجنتيني كريستيان روميرو المصاب.

أما المدرب الكرواتي إيغور تودور، فقام بتغيير واحد على التشكيلة التي سقطت امام فرانكفورت، مشركًا إريك بايي بدلا من سامويل جيغو، إلا أن العاجي المعار من مانشستر يونايتد الانكليزي خرج مصابًا في الدقيقة العاشرة ليدخل الفرنسي مكانه.

وضغط مرسيليا منذ الدقائق الاولى وهدد برأسية منخفضة للتشيلي ألكسيس سانشيس مرت بجانب القائم إثر عرضية من المغربي أمين حارث (3).

وواصل الفريق الجنوبي ضغطه وسدد سانشيس الذي يعرف توتنهام جيدًا بعد أن لعب لسنوات في إنكلترا مع أرسنال ومانشستر يونايتد، أول تسديدة على المرمى من داخل المنطقة أبعدها الحارس الفرنسي هوغو لوريس الى ركنية (19).

وتعرض سبيرز لانتكاسة بخروج سون إثر اصطدام مع مبيمبا ليدخل بدلا منه العاجي إيف بيسوما (29).

واصل أصحاب الارض الهيمنة وأتيحت بعدها فرصة لجوردان فوروتو عندما روّض كرة وسددها رائعة بيسراه من الجهة اليسرى للمنطقة، أبعدها لوريس الى ركنية (33).

وحصل مرسيليا على مبتغاه بهدف رائع عندما رفع فوروتو عرضية بعيدة من قرب مكان الركنية نحو القائم ارتقى لها مبيمبا عاليًا تابعها رأسية في الشباك (45+2).

وانتظر توتنهام حتى الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع ليسدد للمرة الاولى على المرمى عبر كاين تصدى لها الحارس الاسباني باو لوبيس بأنامله الى ركنية.

ودفع سبيرز في الشوط الثاني بالبرازيلي إيميسرون روايال بدلا من سيسينوين وبدا الفريق اللندني بصورة أفضل وافتتح التسجيل برأسية لانغليه إثر كرة ثابتة نفذها الكرواتي إيفان بيريشيتش.

وأتيحت فرصة لحارث لإعادة التقدم عندما سدد كرة قوية علت العارضة بسنتيمترات (59).

واهدر البوسني سيد كولاسيناتش فرصة ذهبية لمنح مرسيليا بطاقة العبور عندما وصلته الكرة من عرضية نحو القائم الثاني وهو في مكان مؤات تابعها برأسه بجوار القائم (87).

وعندما كان لاعبو مرسيليا متقدمين بحثًا عن الهدف رد توتنهام بمرتدة سجل على إثرها هويبرغ هدف تأكيد التأهل بتسديدة من داخل المنطقة (90+5).

© 2022 AFP