دوري "أن بي ايه": نتس يتنفس الصعداء وباكس يفوز بشق الأنفس

داستن ساتلوف غيتي/غيتي عبر ا ف ب

نجم بروكلين نتس كيفن كورانت يمرر الكرة خلال مباراة الفوز على إنديانا بايسرز 116-109 في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2022

لوس انجليس (أ ف ب) – تنفس بروكلين نتس بقيادة نجمه كيفن دورانت الذي ارتقى إلى المركز الـ 19 في قائمة أفضل المسجلين في تاريخ دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين، الصعداء بفوزه على إنديانا بايسرز 116 -109 الإثنين، في حين حقق ميلووكي باكس انتصاره السادس توالياً باسقاطه بصعوبة ديترويت بيستونز 110-108.

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وحقق نتس فوزه الأوّل بعد أربع هزائم توالياً وعلى وقع جدل على خلفية الترويج لفيلم معاد للسامية من قبل لاعبه كايري إيرفينغ على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به، الأمر الذي أثار غضباً منذ الجمعة، وتعرض صاحب النادي جو تساي للهجوم وانتقادات شديدة.

وفي حين حاول مدرب الفريق ستيف ناش الإيحاء للجميع قبل المباراة ان هناك "فرصة للتقدم" بعد الجدل الحاصل، أبدت العديد من الجماهير التي جلست بالقرب من ملعب "براكليز سنتر" امتعاضها مع قمصان كتب عليها "محاربة معاداة السامية".

غير أن هذه الأجواء المشحونة لم تُقلق راحة إيرفينغ الذي قام لاحقاً بحذف منشوراته المثيرة للجدل، ليسجل صانع الألعاب 28 نقطة إلى جانب 6 تمريرات حاسمة ومثلها متابعات.

وكعادته، برز دورانت كأفضل مسجل في صفوف فريقه مع 34 نقطة إلى 9 متابعات و7 تمريرات حاسمة، ليتقدم على فينس كارتر في المركز التاسع عشر كأفضل مسجل في تاريخ الدوري برصيد 25.752 نقطة.

من ناحيته، حافظ باكس متصدر المنطقة الشرقية على سجله خالياً من الخسارة للمباراة السادسة توالياً بفضل سلة ثلاثية من جرو هوليداي (25 نقطة و10 تمريرات حاسمة و7 متابعات) قبل 45 ثانية من نهاية مباراته أمام بيستونز، ليخطف الفوز بفارق نقطتين.

وأدرك بيستونز الذي حقق فوزاً مفاجئاً على ووريورز حامل اللقب، التعادل 105-105 بفضل إيزايا ستيوارت (11 نقطة و11 متابعة) بعد تمريرة من كايد كونينغهام صاحب 27 نقطة و7 تمريرات حاسمة و6 متابعات.

وبرز في صفوف ميلووكي الذي تقدم بفارق 16 نقطة في بعض فترات المباراة قبل أن يتراجع، نجمه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو (31 نقطة و7 متابعات) وبروك لوبيز (24 نقطة).

وحقق فيلادلفيا سفنتي سيكسرز فوزه الرابع في مبارياته الخمس الأخيرة على حساب واشنطن ويزاردز 118-111.

وتألق في صفوف الفائز جيمس هادرن مع 23 نقطة و17 تمريرة حاسمة، وتيريز ماكسي صاحب 28 نقطة والذي لم يتردد في تحمل مسؤولياته الهجومية في ظل غياب الكاميروني جويل إمبيد بسبب المرض، وبي جيه تاكر (13 نقطة و5 متابعات).

في سولت لايك سيتي، لم تحل النقاط الـ 37 للنجم جا مورانت من خسارة فريقه ممفيس غريزليز أمام يوتا جاز 105-121.

وتصدر الفنلندي لاوري ماركانن قائمة المسجلين للفريق الفائز مع 31 نقطة إلى جانب 10 متابعات، ليؤكد يوتا انه مفاجأة هذا الموسم مع فوزه السادس مقابل هزيمتين.

وأنقذ بول جورج (35 نقطة) فريقه لوس أنجليس كليبرز من الخسارة أمام هيوستن روكتس وقاده للفوز بفارق نقطتين 95-93، بتسجيله سلتين في الثواني الأربعين الاخيرة، في حين كان الفريق الخاسر متقدماً بفارق 5 نقاط قبل 1:27 دقيقة من النهاية.

وفاز تورونتو رابتورز على أتلانتا هوكس 139 - 109، فيما خسر تشارلوت هورنتس أمام ضيفه ساكرامنتو كينغز 108-115.

© 2022 AFP