دوري الأبطال: بورتو ينهي المشوار القاري لأتلتيكو ويحسم الصدارة

المدرب الارجنتيني لاتلتيكو مدريد الاسباني دييغو سيميوني خلال المباراة ضد بورتو البرتغالي في دوري ابطال اوروبا لكرة القدم. بورتو، في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2022

بورتو (البرتغال) (أ ف ب) – حسم بورتو البرتغالي صدارة المجموعة الثانية من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، حارماً ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني من مواصلة مشواره القاري في "يوروبا ليغ" بالفوز عليه 2-1 الثلاثاء في الجولة السادسة الأخيرة.

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ودخل بورتو، بطل المسابقة لعامي 1987 و2004، الجولة الأخيرة وهو ضامن تأهله على غرار كلوب بروج البلجيكي الذي كان متصدراً بفارق نقطة عن الفريق البرتغالي، لكنه تنازل عن الصدارة لصالح فريق المدرب سيرجيو كونسيساو بعد تعادله مع مضيفه باير ليفركوزن الألماني من دون أهداف.

وبفضل فارق المواجهتين المباشرتين بين الفريقين، انتزع ليفركوزن المركز الثالث من أتلتيكو الذي خسر ذهاباً أمام الفريق الألماني صفر-2 وتعادلا إياباً 2-2 في الجولة الماضية، وانتقل بالتالي لمواصلة مشواره القاري في "يوروبا ليغ" حيث يخوض الملحق المؤهل للدور ثمن النهائي.

في المقابل، خرج أتلتيكو ومدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني خاليي الوفاض بعدما تلقى وصيف أعوام 1974 و2014 و2016 هزيمته الثالثة في هذه المجموعة.

وحسم بورتو النقاط الثلاث قبل مرور نصف ساعة على البداية، وذلك بتقدمه عبر الإيراني مهدي طارمي منذ الدقيقة الخامسة إثر هجمة رائعة بدأت من منطقة الفريق البرتغالي وانتهت بتمريرة حاسمة من البرازيلي إيفانيلسون، قبل أن يضيف الكندي ستيفن أوستاكيو الثاني إثر تمريرة من البرازيلي الآخر غالينو (24)، لتهتز شباك الفريق الإسباني للمرة التاسعة في أسوأ أداء دفاعي للفريق في دور المجموعات منذ وصول سيميوني عام 2011 وفق "أوبتا" للاحصاءات.

وكان بالإمكان أن ينتهي الشوط الأول بغلة أكبر للفريق البرتغالي لولا تألق الحارس السلوفيني يان أوبلاك الذي وجد نفسه تحت الضغط أيضاً في الشوط الثاني لكنه نجح في تجنب أن تهتز شباكه مرة أخرى، فيما حُرِمَ فريقه من هدف جميل سجله الفرنسي أنطوان غريزمان بسبب خطأ على الأرجنتيني رودريغو دي بول كان سيعيد النادي الإسباني الى أجواء اللقاء لو احتُسِب (68).

واستفاق أتلتيكو متأخراً وحصل على بعض الفرص لكنه انتظر حتى الوقت بدل الضائع ليصل الى الشباك بهدية من الإسباني إيفان ماركانو الذي حول الكرة بشباكه عن طريق الخطأ إثر ركلة ركنية (5+90).

© 2022 AFP