عمليتا انقاذ لمهاجرين وسط بحر هائج في اليونان

سافاس كارمانيولاس ا ف ب/AFP

خفر السواحل في اليونان ينتشلون جثة قبالة جزيرة كيثيرا في 9 تشرين الاول/اكتوبر 2022.

اثينا (أ ف ب) – قال خفر السواحل اليوناني إن عمليتي إنقاذ تجريان الثلاثاء للعثور على عشرات المهاجرين بعد غرق قاربهما وسط بحر هائج.

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واوضحت متحدثة باسم خفر السواحل أن نحو 60 شخصا في عداد المفقودين بالقرب من جزيرة إيبويا وسط بحر إيجه، على مسافة 80 كيلومترا شمال غربي أثينا. وغرق قاربهم بفعل الرياح التي بلغت سرعتها 60 كيلومترا في الساعة.

واشارت لوكالة فرانس برس إلى أن "احدى دورياتنا في البحر عثرت على تسعة رجال في جزيرة. وافادوا بوجود 68 شخصا على متنه".

وتجري عملية مماثلة بالقرب من جزيرة ساموس، في بحر إيجه كذلك، بحثاً عن ثمانية أشخاص فُقدوا منذ يوم أمس الاثنين.

قال أربعة ناجين الاثنين إن 12 شخصاً كانوا على متن زورقهم الذي انقلب.

شهدت اليونان، هذا العام ارتفاعاً في عدد الوافدين من المهاجرين واللاجئين، أبحر أغلبهم من السواحل التركية القريبة هرباً من الحروب والفقر نحو أوروبا.

وغالبا ما تغرق قوارب في هذه المنطقة، مما يتسبب في مصرع مهاجرين.

لقي ما لا يقل عن 30 شخصاً حتفهم في تشرين الأول/أكتوبر، في غرق قاربين يقلان مهاجرين في بحر إيجه.

في الأشهر الثمانية الأولى من العام، أنقذ خفر السواحل 1500 شخص أي اكثر ب 600 عن العام الماضي.

اليونان وإيطاليا وإسبانيا من أكثر الدول استقطاباً للمهاجرين القادمين من إفريقيا والشرق الأوسط الراغبين في الوصول إلى الاتحاد الأوروبي.

ويسلك المهربون طريق الجنوب، الأطول والأكثر خطورة، في أغلب الأحيان، ويغادرون من لبنان بدلاً من تركيا لتجنب الدوريات الأوروبية في بحر إيجه للوصول إلى إيطاليا، بحسب مسؤولين يونانيين.

© 2022 AFP