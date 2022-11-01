هولندا ستعيد 12 إمرأة و28 طفلاً من عائلات تنظيم الدولة الاسلامية من سوريا

دليل سليمان ا ف ب/ارشيف

مخيم روج حيث تحتجز نساء وأطفال من عائات جهاديين من جنسيات مختلفة في مناطق سيطرة الأكراد بشمال شرق سوريا في 4 آذار/مارس 2021

لاهاي (أ ف ب) – أعلنت الحكومة الهولندية الثلاثاء أنها ستعيد 12 مواطنة هولندية من سوريا يشتبه في ارتكابهن جرائم إرهابية و 28 من أطفالهن، في أكبر عملية إعادة لعائلات الجهاديين تنظمها هولندا على الإطلاق.

إعلان اقرأ المزيد

واوضحت الحكومة في رسالة إلى البرلمان "سيتم توقيف النساء بعد وصولهن إلى هولندا ومحاكمتهن" مشيرة إلى أنها تهدف من خلال هذه العملية إلى "منع إفلات المشتبه بهن الاثني عشر من العقاب".

واوصت محكمة روتردام (غرب) في أيار/مايو، الحكومة بإعادة هؤلاء النساء خلال أربعة أشهر أو تقديم التزام ملموس بهذا الصدد.

ولم توضح الحكومة "لأسباب تتعلق بأمن وخصوصية الأشخاص المعنيين" المكان الذي ستأتي منه هذه المجموعة.

تعيش عائلات الجهاديين الذين أسروا أو قتلوا في سوريا والعراق غالباً في مخيمات تديرها سلطات الإدارة الذاتية الكردية التي تطالب بلدانهم باستعادتهم.

وتعتبر إعادة عائلات الجهاديين قضية حساسة في معظم دول الاتحاد الأوروبي، ومنها هولندا، منذ سقوط "خلافة" الدولة الإسلامية في عام 2019.

في مطلع عام 2022، أعادت الحكومة الهولندية خمس نساء من تنظيم الدولة الإسلامية وأطفالهن الأحد عشر من مخيم روج في شمال شرق سوريا.

واعيدت أول امرأة إلى هولندا من سوريا في حزيران/يونيو 2021 بصحبة طفليها، وهي متحدرة من مدينة غودا في غرب هولندا. وحكم عليها بالسجن ثلاث سنوات ونصف سنة لانضمامها إلى تنظيم الدولة الإسلامية.

© 2022 AFP