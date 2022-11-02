أن بي ايه: بروكلين نتس يخسر مجددًا حتى بعد رحيل ناش

مايكل ريفز غيتي/ا ف ب

نيويورك (أ ف ب) – عمّق شيكاغو بولز من جراح بروكلين نتس بعد ساعات من رحيل مدربه الكندي ستيف ناش وألحق به الخسارة السادسة هذا الموسم، بفوزه عليه في عقر داره 108-99 الثلاثاء في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

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بدأ اليوم برحيل ناش باتفاق متبادل بين الطرفين بعد موسمين على رأس الجهاز الفني وانتهى بخسارة في بروكلين، بعد أن أهدر أصحاب الارض تقدم 12 نقطة في الربع الثالث بعد أن قاد زاك لافين بولز بأداء رائع في الربع الاخير.

تولى المدرب المؤقت جاك فون المهام في نتس، لكنه اكتفى بمشاهدة بروكلين ينهار في الربع الأخير الذي سجل فيه فريقه 19 نقطة فقط مقابل 31 لشيكاغو، بينها 20 للافين الذي أنهى المباراة مع 29 نقطة، بالاضافة الى خمس تمريرات حاسمة وأربع متابعات.

ولم تكن نقاط كيفن دورانت الـ32، بالاضافة الى 9 متابعات وست تمريرات حاسمة كافية لبروكلين لتفادي الخسارة السادسة في ثماني مباريات، علمًا أن كايري إرفينغ عانى في الامسية مكتفيًا بأربع نقاط ومحاولتين ناجحتين من أصل 12.

وكشف دورانت أنه علم برحيل ناش من الإعلام "استيقظت من القيلولة والتفت الى اليمين ورأيت الخبر على اي أس بي أن. كنت مصدومًا. تصاب بالصدمة دائمًا عندما يحصل شيء من هذا القبيل، ولكن هذا طبيعي في أن بي ايه".

ويُعتقد أن الانفصال بين النادي والكندي البالغ 48 عامًا حصل بسبب دورانت الذي طالب الإدارة خلال التحضير للموسم الجديد الاختيار بين الاحتفاظ به أو الابقاء على الجهاز الفني.

ولكنه أصر على أن علاقته كانت جيدة مع المدرب "كنت أحب العمل مع ستيف. أحببت الجهاز الفني".

في مكان آخر، مني غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب بالخسارة الثالثة تواليًا بسقوطه في ميامي 116-109 أمام هيت.

حقق ستيفن كوري "تريبل دابل" لووريرز مع 23 نقطة، 13 متابعة و13 تمريرة حاسمة لم تكن كافية لتفادي الخسارة الخامسة هذا الموسم مقبل ثلاثة انتصارات.

© 2022 AFP