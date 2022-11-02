الصين تفرض الاغلاق على المنطقة المحيطة بأكبر مصنع لأجهزة آي فون في العالم

نيكولاس كام ا ف ب

شعار شركة آبل في مدخل أحد متاجرها في العاصمة الأميركية واشنطن بتاريخ 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2021

بكين (أ ف ب) – فرضت السلطات الصينية الأربعاء تدابير إغلاق في المنطقة المحيطة بمصنع لهواتف "آي فون" في الصين، هو الأكبر من نوعه في العالم، بعد رصد بؤرة إصابات بكوفيد-19.

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ويتعين على المنطقة الاقتصادية المحيطة بمطار تشنغتشو (وسط)، حيث يقع المصنع الذي تديره مجموعة "فوكسكون" التايوانية، لزوم الاغلاق لمدة سبعة أيام، بحسب بيان رسمي.

سجلت إصابات بكوفيد منذ منتصف تشرين الأول/أكتوبر في هذا المصنع الذي يوظف أكثر من 200 ألف شخص.

أظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي عشرات الموظّفين، بعضهم يحمل حقائب، يفرون من الموقع عبر تسلق السياج ثم السير على طريق للعودة إلى منازلهم.

وتضمنت بعضها شهادات لموظفين يشكون من ظروف عملهم والافتقار إلى وسائل الحماية من الفيروس.

وقالت السلطات المحلية إنه يتعين على سكان المنطقة الاقتصادية "عدم مغادرة منازلهم" إلا في حال الضرورة، اعتباراً من الأربعاء.

الصين هي آخر قوة اقتصادية كبيرة تطبق سياسة متشددة لمكافحة كوفيد تشمل عمليات إغلاق متكررة وفحوصات للسكان مرات عدة أسبوعيا وفترات حجر طويلة.

© 2022 AFP