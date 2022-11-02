دوري الابطال: ميلان الى ثمن النهائي للمرة الاولى منذ موسم 2013-2014

ميغيل ميدينا ا ف ب

مهاجم ميلان الفرنسي اوليفييه جيرو (وسط) محتفلا بعد تسجيله هدفا في مرمى سالزبورغ النمسوي في دوري ابطال اوروبا. 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2022

ميلانو (أ ف ب) – حسم ميلان تأهله الى ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الاولى منذ موسم 2013-2014، بفوزه الصريح على سالزبورغ النمسوي 4-صفر ضمن منافسات المجموعة الخامسة الاربعاء في تورينو.

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ورفع ميلانو رصيده الى 10 نقاط في المركز الثاني خلف تشلسي المتصدر والفائز على دينامو زغرب الكرواتي 2-1 رافعا رصيده الى 13 نقطة.

وتناوب على تسجيل أهداف الفائز الفرنسي اوليفييه جيرو (14 و57) والبوسني رادا كرونيتش (46) والبرازيلي جونيور ماسياس (90+1).

دخل ميلان المباراة وهو في حاجة الى التعادل فقط لتقدمه على منافسه بنقطة واحدة.

وبعد ان سدد المدافع الفرنسي تيو فرنانديز كرة في القائم بعد مرور 3 دقائق، افتتح مواطنه المهاجم المخضرم جيرو التسجيل مستغلاً ركلة ركنية لساندرو تونالي فأرتقى لها فوق الجميع ليسدد برأسه داخل الشباك (14).

وظن جيرو انه سجل الهدف الثاني لفريقه مستغلاً كرة مرتدة من الحارس اثر تسديدة لهرنانديز لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل على المهاجم المخضرم (24).

وضغط سالزبورغ في محاولة لادراك التعادل لكن حارس ميلان الروماني سيبريان تاتاروانو تصدى ببراعة لجميع محاولاته.

وفي مطلع الشوط الثاني عزز ميلان تقدمه بهدف ثان عن طريق البوسني كرونيتش من كرة رأسية بعد مجهود فردي للمهاجم الصربي انتي ريبيتش (46).

وسرعان ما حسم جيرو النتيجة نهائياً في صالح فريقه باضافة الهدف الثالث لفريقه والثاني الشخصي له بعد مجهود فردي رائع للجناح البرتغالي المتألق رافايل لياو ليسدد بيسراه داخل الشباك (57).

واختتم البرازيلي ماسياس مهرجان الاهداف بتسجيله الرابع في الدقيقة الاولى من الوقت بدل الضائع.

وفي المجموعة ذاتها، قلب تشلسي تخلفه امام دينامو زغرب بهدف الى فوز 2-1 ليثأر من خسارته أمامه في مستهل مشواره في هذه المسابقة والتي اطاحت بمدربه السابق الالماني توماس توخل قبل ان يتولى غراهام بوتر المهمة بدلاً منه.

تقدم زغرب بهدف لبرونو بيتكوفيتش بعد مرور 7 دقائق، لكن رحيم ستيرلينغ أدرك التعادل للفريق اللندني (18) قبل أن يمنحه السويسري الدولي دينيس زكريا الفوز (30).

© 2022 AFP