مقتل مهاجم فلسطيني بعد عملية دهس في الضفة الغربية المحتلة

جيل كوهين-ماغن ا ف ب

الجيش الإسرائيلي يفتش سيارة استخدمت في عملية دهس عند حاجز في الضفة الغربية المحتلة في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر 2022

القدس (أ ف ب) – أعلن الجيش الاسرائيلي الاربعاء أن مهاجما فلسطينيا قتل برصاص الجيش الاسرائيلي بعدما نفذ عملية دهس أصاب خلالها جنديا إسرائيليا بجروح خطرة في الضفة الغربية المحتلة.

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وأشار الجيش الإسرائيلي في البداية إلى أنه" شل حركة" الرجل الذي نفذ الهجوم على حاجز "مغابيم" وهو حاجز بيت سيرا الذي يقع بالقرب من قرية بيت سيرا الفلسطينية غرب مدينة رام الله. وهذا الحاجز يسلكه الفلسطينيون للدخول الى اسرائيل للعمل بعد الحصول على التصاريح اللازمة من الجيش الاسرائيلي.

وأكدت السلطات الفلسطينية مقتل الفلسطيني.

واعلنت وزارة الصحة الفلسطينية انه تم تبليغها من قبل الارتباط العسكري ان الفلسطيني الذي قتل برصاص الجيش الاسرائيلي هو حباس يوسف ريان ( 54 عاما) من قرية بيت دقو القريبة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن "المهاجم ترجل من سيارته مع فأس لمهاجمة الجندي الذي أطلق النار على المهاجم. وأصيب الجندي بجروح خطرة ونقل إلى المستشفى".

وتأتي هذه الحادثة على خلفية تجدد المواجهات والعنف في الضفة الغربية المحتلة وغداة الانتخابات الاسرائيلية الثلاثاء التي يبدو أن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق اليميني بنيامين نتانياهو يقترب من الفوز بها مع تحالفه اليميني.

وفي أعقاب الهجمات الدامية ضد إسرائيل في نيسان/ابريل نفذ الجيش الإسرائيلي أكثر من 2000 غارة واقتحام في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967. وتركزت عمليات الجيش الاسرائيلي في منطقتي جنين ونابلس. وخلفت الغارات والاشتباكات أكثر من 120 قتيلا في الجانب الفلسطيني وهي أكبر حصيلة خلال سبع سنوات.

© 2022 AFP