أن بي ايه: الإصابة تبعد هاردن عن سفنتي سيكسرز قرابة الشهر (تقارير)

واشنطن (أ ف ب) – يغيب جيمس هاردن، أفضل هداف في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين ثلاث مرات، لمدة شهر عن فيلاديلفيا سفنتي سيكسرز بسبب إجهاد في وتر قدمه اليمنى، وفق ما أفادت تقارير عدة الخميس.

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وذكرت شبكة "اي أس بي أن" وموقع "فيلاديلفيا إنكوايرر" أن أفضل لاعب في الدوري عام 2018 سيغيب إثر الاصابة التي تعرض لها خلال خسارة فريقه على أرضه ضد واشنطن ويزاردز الاربعاء.

ويحقق ابن الـ33 عامًا معدلات 22 نقطة، 10 تمريرات حاسمة و7 متابعات في المباراة الواحدة هذا الموسم مع فريقه الذي يحتل المركز الثامن في المنطقة الغربية مع اربعة انتصارات وخمس هزائم.

وغاب جويل إمبيد عن ثلاث من مباريات سيكسرز الاربع الاخيرة بسبب المرض وسيكون على الكاميروني الذي يحقق معدلات 27.2 نقطة و9.5 متابعات هذا الموسم قيادة الفريق الى جانب تايريز ماكسي الذي يسجل معدل 24.2 نقطة هذا الموسم، الاعلى في مسيرته.

© 2022 AFP