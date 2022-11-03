جو كلامار ا ف ب

طهران (أ ف ب) – أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن ايران تعتزم مواصلة سياسة حسن الجوار مع دول المنطقة.

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وكان يرد على مقال نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" وجاء فيه ان أجهزة الاستخبارات السعودية اكتشفت ان طهران تحضر لهجمات في السعودية والعراق لتحويل الانتباه عن الاضطرابات الجارية في ايران منذ أسابيع بعد وفاة الشابة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاما بعد توقيفها لدى شرطة الأخلاق.

وقال كنعاني مساء الأربعاء أمام الصحافيين إن "جمهورية إيران الإسلامية التي ترتكز سياستها على الاحترام المتبادل والمبادىء الدولية، تواصل سياسة حسن الجوار التي تعتمدها".

وأضاف "تعتبر ان تشجيع الاستقرار والأمن في المنطقة يمر عبر تفاعل متزايد مع جيرانها وتعتزم الاستمرار جديا في هذا النهج".

وتابع أن "مثل هذا النوع من الأخبار المنحازة التي لا أساس لها من الصحة تصدر عن بعض الدوائر الغربية والصهيونية بهدف خلق جو سلبي ضد جمهورية إيران الإسلامية وتدمير العملية الإيجابية الجارية مع دول المنطقة".

تشهد إيران احتجاجات منذ وفاة مهسا أميني (22 عاما) في 16 ايلول/سبتمبر بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران لعدم التزامها قواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية.

© 2022 AFP