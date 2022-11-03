دورة باريس-بيرسي: ألكاراس وديوكوفيتش الى ربع النهائي

كريستوف أرشانمبو ا ف ب

المصنف أول عالميًا الاسباني كارلوس ألكاراس خلال مباراته في الدور ثمن النهائي في دورة باريس للماسترز في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2022

باريس (أ ف ب) – بلغ الإسباني كارلوس ألكاراس المصنف أول عالميًا الدور ربع النهائي من دورة باريس-بيرسي للماسترز في كرة المضرب الخميس، ولحق به الصربي نوفاك ديوكوفيتش ليواصل حملة الدفاع عن لقبه بنجاح.

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وتفوق ألكاراس بسهولة على البلغاري غريغور ديميتروف 6-1 و6-3 في 71 دقيقة.

وكان ألكاراس استهل مشواره في هذه الدورة بفوز سريع ايضا على الياباني يوشيهيتو نيشيوكا 6-4 و6-4 في ساعة و15 دقيقة الاربعاء.

ويلتقي الاسباني في الدور التالي مع الدنماركي الشاب هولغر رونه الفائز على الروسي أندري روبليف التاسع عالميًا 6-4، 7-5.

أنهى ألكاراس المجموعة الاولى بسهولة بالغة 6-1، لكن البلغاري استعاد توازنه في الثانية وتقدم 3-1 كاسرًا إرسال الاسباني، لكن الاخير رد بقوة من خلال فوزه بالاشواط الخمسة التالية ليحسم المباراة في صالحه.

وقال ألكاراس بعد الفوز "لم يكن منافسي في يومه، لم يقدم أفضل عروضه، أما انا فقدمت عرضًا جيدًا".

وسيضمن ألكاراس البقاء في صدارة التصنيف العالمي الذي اعتلاه بعد تتويجه ببطولة فلاشينغ ميدوز في ايلول/سبتمبر الماضي ليصبح بعمر التاسعة عشرة اصغر لاعب يحقق هذا الانجاز، حتى نهاية هذا العام في حال تتويجه باللقب في باريس.

يذكر أن افضل نتيجة حققها ألكاراس منذ تتويجه في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، كانت بلوغه نصف نهائي دورة بازل السويسرية الاسبوع الماضي.

وجدد ديوكوفيتش فوزه على الروسي كارن خاتشانوف وتغلب عليه للمرة السابعة تواليًا والثامنة في مواجهاتهما التسع عندما حسم مواجهتهما في باريس 6-4، 6-1.

ويلتقي حامل اللقب في باريس ست مرات (رقم قياسي) تاليًا مع الايطالي لورنتسو موزيتي الذي أقصى النروجي كاسبر رود المصنف رابعًا عالميًا 4-6، 6-4، 6-4.

وحقق ديوكوفيتش فوزه الثامن عشر تواليًا في الدورات الفردية، وتعود آخر هزيمة الى ربع نهائي رولان غاروس ضد الاسباني رافايل نادال، علمًا أن الاخير ودّع من مباراته الاولى في باريس الاربعاء ضد الاميركي تومي بول.

كما تأهل الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم الى ربع النهائي بعدما تفوق على الفرنسي جيل سيمون الذي خاض آخر مباراة في مسيرته 6-1، 6-3.

وسبق أن أعلن سيمون (37 عامًا)، المصنف السادس عالميًا سابقًا، أنه سيعتزل كرة المضرب بعد هذه الدورة، وقد حقق انتصارين مفاجئين ضد البريطاني أندي موراي والاميركي تايلور فريتز قبل أن يودّع ضد أوجيه-ألياسيم.

ويسعى الكندي الى لقبه الرابع في أربعة أسابيع وسيحاول إكمال مشواره أمام الاميركي فرانسيس تيافو الفائز على الاسترالي أليكس دي مينور 6-3، 7-6 (7/5)، علمًا ان الاخير أقصى الروسي دانييل مدفيديف من مباراته الاولى الاربعاء.

© 2022 AFP