دوري "أن بي ايه": فوز سابع توالياً لباكس

باتريك ماكديرموت غيتي/غيتي عبر ا ف ب

نجم ميلووكي باكس اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو في صراع مع كايد كونينغهام لاعب ديترويت بيستونز في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2022

لوس انجليس (أ ف ب) – قدّم اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو أداء خارقاً جديداً بتسجيله 32 نقطة وقاد فريقه ميلووكي باكس لتحقيق فوزه السابع توالياً على حساب ديترويت بيستونز 116-91 الأربعاء، ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

إعلان اقرأ المزيد

ويتربع باكس، الفريق الوحيد الذي لم يتلقَ أي هزيمة منذ مطلع منافسات الموسم الحالي في "أن بي آيه"، على صدارة المجموعة الشرقية.

وأضاف أنتيتوكونمبو إلى إجمالي نقاطه، 12 متابعة و4 تمريرات حاسمة و5 سرقات في لعب جماعي دفاعي بمواجهة هجوم بيستونز، في حين لعب زميله جرو هوليداي دوراً هجومياً حاسماً مع 26 نقطة، منها 4 رميات ثلاثية.

وآزرت جماهير ملعب "فايسرف فوروم" فريقها باكس الذي تقدم بفارق كبير في الربع الأخير، ليصل إلى 33 نقطة قبل نهاية المباراة.

وساهم كل من جوردان نورا وبروك لوبيز وبوبي بورتيس بـ 12 و11 و10 نقاط توالياً، في حين كان أفضل المسجلين عند الفريق الخاسر صادق باي مع 22.

وفي كليفلاند، عاد داريوس غارلاند من اصابة ابعدته عن الملاعب خمس مباريات ليقود فريقه كافالييرز إلى انتصاره السادس توالياً بفوز مثير بفارق نقطة على بوسطن سلتيكس 114-113 بعد التمديد.

وسجل غارلاند 29 نقطة وأضاف 12 تمريرة حاسمة و5 متابعات، في حين أثبت دونوفان ميتشيل فعاليته لفريقه مرة جديدة مع 25 نقطة، منها 11 في اللحظات الحاسمة للوقتين الأصلي والإضافي.

وعلى ملعب "ماديسون سكوير غاردن"، سجل ديجونتي موراي 36 نقطة في فوز فريقه أتلانتا هوكس على نيويورك نيكس 112-99.

وفي لوس أنجليس، حقق ليكرز فوزه الثاني توالياً هذا الموسم بعد سلسلة من خمس هزائم وذلك على حساب نيو أورليانز بيليكانز 120-117 بعد التمديد.

ولعب مات ريان دور المنقذ للفريق الفائز بتسجيله ثلاثية التعادل 111-111 مع صافرة النهاية، فارضاً التمديد، في حين كان لوني ووكر أفضل المسجلين لليكرز مع 28 نقطة، واضاف ليبرون جيمس وأنتوني ديفيس 20 لكل منهما.

وفي سان أنتونيو، فاز تورونتو رابتورز على صاحب الأرض سبيرز 143-100 في رقم قياسي شخصي للفريق الضيف الذي فاز بأكبر فارق (43 نقطة) خارج ملعبه.

برز في صفوف الفائز غاري ترنت جونيور مع 24 نقطة، في حين تخطى 6 لاعبين من رابتورز حاجز العشر نقاط.

وفي دالاس، أنهى السلوفيني العملاق لوكا دونتشيتش مباراة فريقه دالاس مافريكس مع 33 نقطة و11 تمريرة حاسمة و5 متابعات وقاده للفوز على يوتا جاز 103-100.

وسجل دونتشيتش 30 نقطة أو أكثر في جميع مباريات مافريكس السبع هذا الموسم.

وفي مباريات أخرى، فاز ميامي هيت على ساكرامنتو كينغز 110-107، وشيكاغو بولز على تشارلوت هورنتس 106-88، فيما خسر بورتلاند ترايل بلايزرز أمام ممفيس غريزليز 106 - 111، وهيوستن روكتس أمام لوس أنجليس كليبرز 101 - 109، وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز أمام واشنطن ويزاردز 111-121.

© 2022 AFP