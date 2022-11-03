رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان في حالة مستقرة بعد "محاولة اغتيال"

عارف علي ا ف ب/AFP

اسلام اباد (أ ف ب) – أصيب رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان برصاصة في قدمه خلال تجمع سياسي الخميس لكنه في حالة مستقرة، في هجوم وصفه الرئيس الباكستاني بانه "محاولة اغتيال شنيعة".

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كان خان يتقدم مسيرة منذ الجمعة الماضي من مدينة لاهور نحو العاصمة اسلام اباد في إطار حملة للمطالبة بانتخابات جديدة بعدما أقصي من منصبه في نيسان/ابريل.

وقال رؤوف حسن احد كبار مساعدي خان لوكالة فرانس برس إن خان أصيب حين أطلقت النيران من الحشد قرب مدينة غوجرانوالا.

وأضاف "حالته مستقرة، وهذه كانت محاولة لقتله، لاغتياله" مشيرا الى انه تم قتل أحد المهاجمين واعتقال آخر.

ووصف الرئيس الباكستاني عارف علي في تغريدة على تويتر اطلاق النار بانه "محاولة اغتيال شنيعة".

وكتب "أشكر له أنه بخير لكنه أصيب ببضع رصاصات في رجله، وهي اصابة غير حرجة".

تواجه باكستان منذ عقود ناشطين إسلاميين وتم استهداف سياسيين تكرارا في محاولات اغتيال.

في العام 2007 قتلت أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في البلاد بنازير بوتو في هجوم انتحاري لم تتضح ملابساته بعد.

خلال ما أسماه "مسيرة طويلة"، يلقي خان (70 عاما) خطابات من حاوية مفتوحة أمام الحشود في مدن وبلدات في طريقه الى العاصمة.

"الموت في سبيل البلاد"

أقصي خان، بطل الكريكت السابق، عن السلطة في نيسان/أبريل بناء على اقتراح بحجب الثقة عن حكومته، بعد انشقاق بعض شركائه من التحالف لكنه لا يزال يحظى بتأييد شعبي كبير في هذا البلد الواقع في جنوب آسيا.

وصل خان الى السلطة في 2018 على أساس حملة لمكافحة الفساد وأيدته قاعدة ناخبة سئمت من السياسة المتوارثة من قبل عائلات.

لكن سوء إدارته للاقتصاد وتدهور علاقته مع الجيش ساهمت في الاطاحة به.

منذ ذلك الحين بدأ بمهاجمة المؤسسة وحكومة رئيس الوزراء شهباز شريف معتبرا انها فرضت على باكستان من خلال "مؤامرة" تشارك بها الولايات المتحدة.

قال خان تكرارا لمؤيديه انه مستعد "للموت في سبيل البلاد"، كما ان مساعديه حذروا منذ فترة طويلة من تهديدات غير محددة لحياته.

وندد مرارا بالمؤسسة العسكرية التي اتهمها بمحاولة تهميشه بينما تقدّم بعدة طعون قضائية منذ الإطاحة به.

حكم الجيش باكستان على مدى معظم تاريخها البالغ 75 عاما ولطالما اعتُبر انتقاد المؤسسة الأمنية خطا أحمر.

وتأتي مسيرة خان في وقت تكافح الحكومة الائتلافية لإنعاش الاقتصاد المتدهور والتعامل مع تداعيات الفيضانات المدمرة التي أغرقت ثلث البلاد وتقدّر كلفتها بثلاثين مليار دولار تقريبا.

© 2022 AFP