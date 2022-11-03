مدافع برشلونة جيرارد بيكيه يعلن اعتزاله

جوزيب لاغو ا ف ب/ارشيف

بيكيه يعتزل كرة القدم عن 35 عامًا

برشلونة (أ ف ب) – أعلن مدافع برشلونة الاسباني جيرارد بيكيه بشكل مفاجئ الخميس اعتزاله كرة القدم عن 35 عامًا، مؤكدًا أنه سيخوض آخر مباراة السبت المقبل.

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وقال بطل العالم وأوروبا عبر فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به "مباراة السبت (ضد ألميريا في الدوري) ستكون الاخيرة لي في كامب نو".

وتابع في فيلم قصير تظهر فيه مشاهد وهو طفل يرتدي زي برشلونة "كرة القدم أعطتني كل شيء، برشلونة أعطاني كل شيء، وأنتم يا كاتالونيون أعطيتموني كل شيء. الآن وقد تحققت أحلام ذاك الولد، أريد أن أقول لكم إنه حان الوقت لوضع حد لهذه الرحلة".

وتابع "لطالما قلت إنه لن يكون هناك فريقًا بعد برشلونة ...عاجلا أم آجلا سأعود".

وصل بيكيه الى برشلونة في سن العاشرة قبل أن يغادر كاتالونيا في عام 2004 للالتحاق بأكاديمية مانشستر يونايتد الانكليزي الذي حقق معه لقب الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا عام 2008 قبل أن يعود في العام ذاته الى نادي الطفولة.

حقق مع برشلونة ثمانية ألقاب في الدوري الاسباني، دوري الابطال ثلاث مرات (2009، 2011 و2015)، كأس الملك سبع مرات إضافة إلى ألقاب أخرى.

لعب مع المنتخب الاسباني بين 2009 و2018 وحقق معه كأس العالم 2010 وكأس أوروبا 2012 قبل أن يعتزل دوليًا بعد مونديال روسيا الاخير.

خارج أرض الملعب، ارتبط بالمغنية الكولومبية اللبنانية الاصل شاكيرا ولديهما ولدان وقد أعلنا في حزيران/يونيو الفائت انفصالهما.

بفي-ايبا/ر م/م م

© 2022 AFP