بطولة ألمانيا: مصير ألونسو على المحك وبايرن يتربص بأونيون برلين

برلين (أ ف ب) – يبدو مصير المدرب الإسباني تشابي ألونسو على المحك عندما يلتقي فريقه باير ليفركوزن مع ضيفه أونيون برلين المتصدر الأحد في ختام المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم، فيما يتربص بايرن ميونيخ بالأخير عندما يحل ضيفا على القطب الآخر للعاصمة هرتا السبت.

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بعد أن أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث، يحتل باير ليفركوزن المركز ذاته في الوقت الحالي ولكن من قاع الترتيب بفوزين فقط في 12 مباراة بعد بداية كارثية للموسم.

تعاقد النادي مع لاعب الوسط الدولي السابق ألونسو المتوج مع منتخب بلاده "لا روخا" بلقب كأس العالم عام 2010، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي بهدف تحسين النتائج السلبية التي حصدها سلفه السويسري جيراردو سيوان، لكنه فاز في مباراة واحدة فقط من مبارياته السبع التي تولى قيادتها حتى الآن.

وقال ألونسو بعد أن نجح في قيادته فريقه إلى الدور الفاصل المؤهل إلى ثمن نهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" بتعادله السلبي مع كلوب بروج البلجيكي في الجولة السادسة الأخيرة من مسابقة دوري أبطال أوروبا الأربعاء وإنهائه دور المجموعات ثالثا في المجموعة الثانية: "لدينا الوقت للتحسن وسنكون أفضل عندما نعود العام المقبل".

لكنه اعترف بأن فريقه بحاجة ماسة إلى النقاط أثناء استعداده لمواجهة أونيون برلين وكولن وشتوتغارت في آخر ثلاث مباريات بالدوري قبل التوقف بسبب كأس العالم في قطر.

وقال "نحن بحاجة إلى نقاط وأداء أفضل. الأسبوع المقبل سيكون مكثفًا جدا".

وأثارت النتائج المخيبة لليفركوزن انتقادات شديدة من وسائل الإعلام الألمانية، حيث زعمت صحيفة "بيلد" أن مستواه الحالي يجعله "أقرب إلى الدرجة الثالثة من المراكز الأوروبية".

ويتخلف ليفركوزن بفارق 17 نقطة عن أونيون برلين المتصدر المفاجأة هذا الموسم والذي يستضيفه الأحد.

حكاية ليستر

ودخلت حكاية نادي العاصمة في صدارة الترتيب الآن أسبوعها الثامن، ويأمل الفريق في الدفاع عن تقدمه بفارق نقطة واحدة على بايرن ميونيخ بفوز آخر في ليفركوزن.

وأثارت قصة أونيون برلين مقارنات مع ليستر سيتي الفائز بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز عام 2016، لكن أندري كراماريتش مهاجم ليستر السابق قال هذا الأسبوع إنه لا يعتقد أن نادي أونيون برلين يمكنه أن يحقق الإنجاز ذاته.

وقال المهاجم الدولي الكرواتي الذي يدافع حاليا عن ألوان هوفنهايم: "أعتقد أن الإنجاز الذي حققه ليستر كان لمرة واحدة، وهو أمر لن يحدث مرة أخرى".

وأضاف "أونيون كانت لديه بداية رائعة، ولكن إذا كنا صادقين، أعتقد أن بايرن سيحصد اللقب مرة أخرى".

ويأمل أونيون برلين في خدمة من جاره هرتا لوقف صحوة بايرن ميونيخ عندما يستضيفه السبت، لكن مهمته لن تكون سهلة في ظل النتائج المخيبة التي حققها حتى الآن واكتفائه بفوزين فقط مقابل خمسة تعادلات ومثلها هزائم.

كما أن سجل هرتا برلين أمام النادي البافاري بعيد كل البعد عن أن يكون مشجعًا، حيث فاز مرة واحدة فقط من أصل 22 مباراة ضد بايرن منذ عام 2009.

ويملك بايرن ميونيخ فرصة الضغط على أونيون برلين من خلال انتزاع الصدارة مؤقتا كونه يلعب قبله بـ24 ساعة.

ويدخل بايرن ميونيخ المباراة بمعنويات عالية عقب فوزه على إنتر ميلان الإيطالي 2-صفر الجمعة في مباراة هامشية ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات للمسابقة القارية العريقة.

كان الفوز السابع تواليا والتاسع في المباريات العشر الأخيرة للنادي البافاري في مختلف المسابقات دون أن يتذوق طعم الخسارة.

ويخوض فرايبورغ الثالث اختبارا سهلا نسبيا الأحد أمام ضيفه كولن العاشر في سعيه الى مواصلة صحوته وتحقيق الفوز الثالث تواليا على غرار بوروسيا دورتموند الرابع والذي يستضيف بوخوم السابع عشر قبل الأخير السبت.

وتفتتح المرحلة الجمعة بلقاء بوروسيا مونشنغلادباخ مع شتوتغارت.

ويلعب السبت أيضا أوغسبورغ مع أينتراخت فرانكفورت، وهوفنهايم مع لايبزيغ، وماينتس مع فولفسبورغ، وفيردر بريمن مع شالكه.

© 2022 AFP