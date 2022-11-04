دبليو تي أيه الختامية: شفيونتيك الى نصف النهائي

البولندية إيغا شفيونتيك تحتفل بتأهلها إلى نصف نهائي بطولة "دبليو تي أيه" الختامية في كرة المضرب في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر 2022.

فورت وورث (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – ثأرت البولندية إيغا شفيونتيك من الفرنسية كارولين غارسيا عندما تغلبت عليها بسهولة 6-3 و6-2 في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى في طريقها الى نصف النهائي بطولة "دبليو تي ايه" الختامية لكرة المضرب المقامة في تكساس الأميركية.

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ولم تخسر شفيونتيك، صاحبة 8 القاب هذا العام، اي مجموعة حتى الان في هذه البطولة وأكدت أنها لا تشعر باي ضغوطات.

وقالت البولندية التي كانت سقطت أمام غارسيا في ربع نهائي دورة وارسو في تموز/يوليو الماضي "انها اخر دورة هذا العام وليس لدي شيء لكي اخسره. لست قلقة لما سأقوم به لاحقا، لكن بالتاكيد أبذل قصارى جهدي جسديا وذهنيا".

وفي مباراة ثانية ضمن المجموعة ذاتها، أقصت الروسية داريا كاساتكينا الاميركية كوكو غوف من المنافسة بفوزها عليها 7-6 (8-6) و6-3.

وستخوض كاساتكينا مباراة حاسمة ضد غارسيا في الجولة الثالثة الأخيرة لمعرفة هوية المتأهلة منهما الى نصف النهائي السبت.

ونجحت الروسية في قلب تخلفها في المجموعة الاولى 1-4 الى 6-5 لتفرض بعدها الاميركية شوطا فاصلا بإدراكها التعادل 6-6، تقدمت فيه 3-صفر لكنها فشلت في المحافظة على تقدمها فاسحة المجال امام منافستها للفوز به 8-6 وبالتالي المجموعة 7-6.

ولم تجد كاساتكينا صعوبة بالفوز في المجموعة الثانية 6-3 والمباراة.

© 2022 AFP