دورة باريس-بيرسي: ألكاراس ينسحب للإصابة وديوكوفيتش-تسيتسيباس في نصف النهائي

كريستوف أرشانمبو ا ف ب

باريس (أ ف ب) – انسحب الاسباني كارلوس ألكاراس، المصنف أول عالميًا، خلال مباراته في الدور ربع النهائي من دورة باريس-بيرسي للماسترز في كرة المضرب بداعي الاصابة الجمعة، فيما ضرب الصربي نوفاك ديوكوفيتش حامل اللقب واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس موعدًا في نصف النهائي.

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وقرر بطل الولايات المتحدة المفتوحة الانسحاب ضد الدنماركي هولغر رونه في وقت باكر من شوط كسر التعادل من المجموعة الثانية عندما كان متأخرًا 3-1 بعد خسارته الاولى 6-3، بعد أن تلقى وقتًا مستقطعًا طبيًا لعلاج آلام في منطقة البطن في وقت سابق من المواجهة.

ويأمل ألكاراس في ألا تحرمه الاصابة من المشاركة في دورة "ايه تي بي" الختامية التي تجمع أفضل ثمانية لاعبين في العام التي تنطلق في تورينو في 13 الشهر الحالي.

قال بعد المباراة "كان هناك خلل على مستوى البطن. في نهاية المجموعة، شعرت به. لقد كان يسوء وفضلت الانسحاب وآخذ الحذر".

وتابع "في الوقت الحالي سأخضع لبعض الاختبارات لأعرف ما سيكون الأمر قبل تورينو"، مضيفًا "لم أقوَ على التمدد. لم أستطع الإرسال بشكل جيد. لم أستطع ضرب الكرات الأمامية بشكل جيد. عندما يستدير جسدي، أشعر بذلك، بحركات كثيرة في البطن".

وكان ألكاراس (19 عامًا) سيضمن البقاء في صدارة التصنيف العالمي الذي اعتلاه بعد تتويجه بفلاشينغ ميدوز في ايلول/سبتمبر الماضي ليصبح بعمر التاسعة عشرة اصغر لاعب يحقق هذا الانجاز، حتى نهاية هذا العام في حال تتويجه باللقب في باريس.

يذكر أن افضل نتيجة حققها ألكاراس منذ تتويجه في نيويورك، كانت بلوغه نصف نهائي دورة بازل السويسرية الاسبوع الماضي.

وكان يأمل في إضافة لقب ثالث في الماسترز بعد مدريد وميامي اللذين حققهما هذا العام بالاضافة الى لقبي دورتي برشلونة وريو دي جانيرو.

وبلغ رونه (19 عامًا) المصنف 18 الذي يقدم مستويات مميزة هذا العام بتتويجه بدورتي ستوكهولم وميونيخ الدور نصف النهائي لمواجهة الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم الثامن عالميًا.

16 انتصارًا تواليًا

ولم يُعان ديوكوفيتش، حامل اللقب ست مرات في باريس (رقم قياسي)، لبلوغ المربع الاخير بفوز صريح على الشاب الايطالي لورنتسو موزيتي 6-صفر، 6-3.

فاز الايطالي (20 عامًا)، المتوج بنابولي الشهر الفائت، بثماني نقاط فقط في المجموعة الاولى التي حسمها الصربي في 24 دقيقة.

خسر ديوكوفيتش المتوج بـ21 لقبًا كبيرًا إرساله باكرًا في الثانية ولكنه سرعان ما رد التحية قبل أن يمضي قدمًا.

قال بعد الفوز "استعديت جيدًا للمباراة، وكنت أعرف التكتيك الذي أريد أن أتبعه ونفذته بشكل مثالي. كان يجب أن أكون عدوانيًا للغاية....نجح الامر، خاصة في المجموعة الأولى"، مضيفًا أنه لعب "أفضل مباراة خلال الاسبوع".

وأضاف حامل الرقم القياسي في ألقاب الماسترز (38) أن موزيتي "لم يلعب حتمًا أفضل مستوياته ولكن أنا ساهمت في ذلك. كان مستواي عاليًا منذ الشوط الاول".

وحقق ديوكوفيتش، المصنف سابعًا عالميًا، فوزه التاسع عشر تواليًا في الدورات الفردية، وتعود آخر هزيمة الى ربع نهائي رولان غاروس ضد الاسباني رافايل نادال، علمًا أن الاخير ودّع من مباراته الاولى في باريس الاربعاء ضد الاميركي تومي بول.

يلتقي الصربي تاليًا مع تسيتسيباس، الخامس عالميًا، الفائز على بول 6-2، 6-4.

وحسم ديوكوفيتش المواجهات السبع الاخيرة التي جمعته باليوناني وثماني في 10 مواجهات في المجمل، بينها نهائيي دورة أستانا وروما للماسترز هذا العام.

ويسعى ديوكوفيتش للقب خامس هذا الموسم بعد أن رفع أيضًا لقب ويمبلدون ودورة تل أبيب، أما اليوناني يبحث عن لقبه الثالث بعد مونتي كارلو للماسترز ومايوركا.

ووواصل أوجيه-ألياسيم عروضه القوية وأقصى الاميركي فرانسيس تيافو الذي بلغ نصف نهائي فلاشينغ ميدوز هذا العام 6-1، 6-4.

ويمر الكندي بفترة مذهلة بعد أن حقق ثلاثة ألقاب في غضون ثلاثة أسابيع قبل التوجه الى العاصمة الفرنسية.

وحقق صاحب الـ22 عامًا انتصاره السادس عشر تواليًا ليبلغ الدور نصف النهائي في دورة ماسترز للمرة الثانية في مسيرته بعد ميامي 2019.

قال بعد فوزه الجمعة "أشعر بحال جيدة ليس فقط هذ الاسبوع، بل خلال الاسابيع القليلة الماضية".

وتابع "تحقيق 16 انتصارًا تواليًا أمر مميز. لديّ فرصة للفوز مجددًا غدًا. سأحاول الاستفادة من ذلك ولكن حتمًا أمر بفترة رائعة".

ولم يحقق أي لاعب أربعة ألقاب في أربعة أسابيع منذ قرابة 40 عامًا، وتحديدًا منذ التشيكي-الاميركي إيفان لندل الذي رفع في خريف 1981 خمس كؤوس في خمسة أسابيع.

© 2022 AFP