رئيسي ردا على بايدن: إيران "تحررت" من الولايات المتحدة قبل 43 عاما فيما تدخل الاحتجاجات أسبوعها السابع

عطا كيناري ا ف ب

باريس (أ ف ب) – شدد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الجمعة على أن بلاده "تحررت" من الولايات المتحدة قبل 43 عاما، ردّا على الرئيس الأميركي جو بايدن الذي تعهّد "تحرير" الجمهورية الإسلامية، في سجال يتزامن مع إحياء ذكرى اقتحام سفارة واشنطن في طهران عام 1979 وفيما تواجه الحكومة احتجاجات على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني.

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تشهد إيران احتجاجات منذ ستة أسابيع على خلفية وفاة أميني (22 عاما) بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران لعدم التزامها قواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية. وقضى العشرات على هامش الاحتجاجات، بينهم عناصر من قوات الأمن، وأوقف مئات في التحركات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات التي تصفها بأنها "أعمال شغب".

أسفرت حملة قمع الاحتجاجات عن مقتل 176 شخصا على الأقل منذ 16 أيلول/سبتمبر وفقا لمنظمة حقوق الإنسان في إيران غير الحكومية ومقرها في النروج. وأوقف آلاف الأشخاص بينهم صحافيون ومحامون وناشطون ومشاهير، بحسب منظمات غير حكومية.

وكان بايدن قال الخميس في إشارة إلى المحتجين "لا تقلقوا، سنحرر إيران. (الإيرانيون) سيحررون أنفسهم قريبا جدا".

والجمعة، ردّ رئيسي على ما أدلى به بايدن قائلا "إيران تحررت قبل 43 عاما ولن تكون أسيرتكم". وشدد على أن "الشعب الإيراني العظيم لن يركع أمامكم".

وتوجه رئيسي في خطابه الى الآلاف الذين تجمعوا أمام المقر السابق للسفارة الأميركية وسط طهران لإحياء "يوم مقارعة الاستكبار العالمي"، أي ذكرى اقتحام السفارة عام 1979 من قبل طلاب مؤيدين للإمام روح الله الخميني، واحتجاز 52 رهينة أفرج عنهم بعد 444 يوما.

وأتى اقتحام السفارة بعد أشهر من انتصار الثورة الإسلامية بقيادة الخميني وإسقاط نظام الشاه محمد رضا بهلوي الذي كان حليفا لواشنطن. واعتبارا من مطلع 1980، قطعت العلاقات الدبلوماسية بين طهران وواشنطن.

ورفع المشاركون في التحرك العلم الإيراني وهتفوا "الموت لأميركا" و"الموت لاسرائيل". كما حملوا لافتات كتب عليها "إيران قوية" و"أنا مطيع لأمر القائد" وصور الخميني والمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي.

وبث التلفزيون الرسمي الإيراني لقطات من مدن عدة بينها مشهد (شمال شرق) وإصفهان (وسط) وشيراز (جنوب)، تظهر مشاركة حشود في إحياء "يوم مقارعة الاستكبار العالمي" الجمعة.

"فشلوا في خططهم"

وأضاف رئيسي "هل نحن نتوقف بعد تهديداتكم وحظركم؟ إنكم تسعون إلى إبطاء وتيرة التنمية في إيران، والولايات المتحدة تعلم أن إيران في حال التقدم، ولهذا تسعى لعزل إيران عن المجتمع الدولي، لكنهم فشلوا في كل خططهم ضد بلدنا".

وأفادت وكالة "إرنا" الرسمية أن عددا من الشرطيين أصيب الجمعة بحجارة رشقها متظاهرون في خاش قرب زاهدان (جنوب شرق) عند الخروج من صلاة الجمعة.

كذلك، أضرم متظاهرون النار في مركز للشرطة ورددوا شعارات مناهضة للحكومة. وأظهر مقطع فيديو بثته وكالة "تسنيم" الإيرانية مصارف وسيارات محترقة.

وبحسب منظمة حقوق الإنسان في إيران، حضر حشد من المتظاهرين في مدينة كرج قرب طهران الخميس الذكرى الأربعين لوفاة المتظاهرة حديث نجفي (22 عاما) التي قُتلت، بحسب ناشطين، على يد الشرطة في أيلول/سبتمبر.

ووفق موقع "تصوير 1500"، أطلقت قوات الأمن النار على المتظاهرين في كرج. وأظهر مقطع فيديو لوسيلة الإعلام نفسها متظاهرين يرشقون سيارة للشرطة بالحجارة وآخرين يشعلون النار في حاويات قمامة ومركز للشرطة.

وذكرت وكالة "إرنا" أن أحد عناصر ميليشيا الباسيج شبه العسكرية قتل وأصيب عشرة شرطيين في هذه الاشتباكات.

"تطرّف"

وقال سعيد غولكار، الأستاذ المساعد في جامعة تينيسي في تشاتانوغا لوكالة فرانس برس "إيران مسؤولة عن تطرف الاحتجاجات ... الناس فقط يردّون على القمع الوحشي للدولة".

وأفادت منظمة "هينكاو" الحقوقية التي تتخذ من النروج مقرّا، إنه جرى الأحد القبض على نزيلا مروفيان، الصحافية المقيمة في طهران والتي تتحدّر، مثل مهسا أميني، من سقز في محافظة كردستان الإيرانية.

واعتُقلت مروفيان في منزل أقربائها كما نُقلت إلى سجن إوين في العاصمة الإيرانية، حسبما أكدت المنظمة غير الحكومية مشيرة إلى مكالمة هاتفية أُجريت مع عائلتها.

ووفق لجنة حماية الصحافيين التي تتخذ من نيويورك مقرّا، فقد اعتُقل 54 صحافيا خلال حملة قمع الاحتجاجات. ومنذ ذلك الحين، أفرج بكفالة عن حوالى عشرة منهم فقط.

من جانبها، أعربت دول مجموعة السبع الجمعة عن دعمها للاحتجاجات المستمرة في إيران مندّدة بالقمع "الوحشي" للسلطات الإيرانية والنشاط "المزعزع للاستقرار" الذي قالت إن طهران تمارسه في العالم.

© 2022 AFP