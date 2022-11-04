مونديال 2022: "الإعصار" سالم الدوسري قادم بقوة

مهاجم منتخب السعودي سالم الدوسري في لقطة وهو يهم بتسجيل ركلة جزاء في مرمى استراليا ضمن تصفات مونديال 2022. 29 اذار/مارس 2022

الرياض (أ ف ب) – منذ خوضه مباراته الدولية الأولى ضد أستراليا في شباط/فبراير 2012 خلال تصفيات مونديال 2014 حيث سجّل هدفا في المباراة التي خسرتها السعودية 2-4، بات سالم الدوسري الملقب بال"تورنيدو" (الاعصار)" نظرا للجهود الجبارة التي يبذلها على المستطيل الاخضر، عنصراً أساسياً في صفوف "الصقور الخضر" الذين سيشاركون في النهائيات العالمية للمرة السادسة في تاريخهم.

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غرّد موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على حسابه الرسمي في مناسبة احتفال الدوسري بعيد ميلاده الحادي والثلاثين في 19 آب/أغسطس "احذروا التورنيدو، فهو قادم بقوة لقطر 2022. سالم الدوسري يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ31، وكل شيء يجعلنا نعتقد ان الاعصار السعودي جاهز للابهار".

وعلى الرغم من مشاركته في معظم الاحيان في مركز الجناح، فإنه يستطيع اللعب في أي مركز في خط الأمام، بفضل سرعته ورشاقة ساقيه التي تجعل منه مراوغاً من الطراز الاول، حتى ان البعض اطلقوا عليه لقب "نيمار الخليج"، كما انه غالبا ما يتواجد في المناطق الخطرة لانهاء الهجمات ويقوم بممارسة ضغط على المنافس عندما لا تكون الكرة في حوزة فريقه.

تعوّل السعودية كثيراً على الدوسري في ثاني مونديال يشارك فيه، بعد الأوّل في روسيا 2018، عندما سجّل هدف الفوز 2-1 في مرمى مصر في الثواني الاخيرة، لكن من دون طائل لأن المنتخبين العربيين خرجا من الدور الأوّل.

وعن شعوره في تسجيل هدف الفوز، مانحاً منتخب بلاده اول انتصار لها منذ مونديال 1994، عندما تغلبت السعودية على منتخب عربي آخر هو المغرب 2-1، قال الدوسري "فخر لي شخصيا. طموح كل لاعب المشاركة في كأس العالم وعندما تسجل هدف الفوز في احدى المباريات فهو شعور رائع".

وتابع "هدفي رفع اسم الكرة السعودية في المحافل الدولية".

خاض حتى الان 62 مباراة دولية في صفوف السعودية وسجّل 16 هدفا، وهو احد اللاعبين السعوديين القلائل الذين سجّلوا في كأس العالم وكأس آسيا (2019) والألعاب الأولمبية في طوكيو 2021.

كما زار الشباك أيضاً في صفوف ناديه الهلال في كأس العالم للأندية ضد فلامنغو البرازيلي، في نصف نهائي نسخة عام 2019 عندما خسر فريقه 1-3، ثم في مباراة فريقه ضد الجزيرة (6-1) في نسخة عام 2022 من البطولة ذاتها.

اكتسب خبرة عندما كان أحد تسعة لاعبين انضموا الى اندية اسبانية مختلفة عام 2018 من خلال اتفاق بين هيئة الرياضة السعودية ورابطة الدوري الاسباني لاكتساب الخبرة قبل مونديال 2018، فخاض تجربة في صفوف فياريال لمدة ستة اشهر ومباراة واحدة ضد ريال مدريد انتهت بالتعادل 2-2، علما بانه شارك في الشوط الثاني عندما كان فريقه متخلفا صفر-2.

وقال عن هذه التجربة "كسبت الكثير خلالها لا سيما من الناحية التكتيكية والسرعة واللياقة البدنية".

-رجل المناسبات الكبيرة-

ويُعدّ الدوسري رجل المناسبات الكبيرة، لا سيما في صفوف نادي الهلال وساهم في قيادته الى لقبين في دوري أبطال آسيا عامي 2019 و2021، علمًا أنه سجل في النهائي الاول ضد أوراوا ريد دايموندز الياباني.

أما في صفوف المنتخب السعودي، فيدين اليه المدرب الفرنسي هيرفيه رونار بالكثير، فقد انقذ فريقه من خسارة مذلة أمام اليمن بتسجيله هدف التعادل 2-2 في تصفيات مونديال 2022، كما منح فريقه ثلاث نقاط ثمينة بتسجيله هدف الفوز 3-2 في مرمى اوزبكستان في الثواني الاخيرة في التصفيات عينها.

بدأ الدوسري مسيرته الكروية في الفئات العمرية مع فريق الهلال وسجّل كلاعب هاو في 12 كانون الثاني/يناير 2011، فيما كان ظهوره الأول بقميص الفريق الأول في موسم 2012 في ديربي العاصمة الرياض أمام النصر، عندما نجح في تسجيل هدف في المباراة (3-صفر) بعد نزوله احتياطياً.

أكثر انضباطاً

يملك سجلاً ناصعاً في صفوف "الزعيم" حيث ساهم في تتويج فريقه بطلاً للدوري السعودي 4 مرات وكأس السعودية 3 مرات بالاضافة الى اللقبين القاريين.

اكتسب الدوسري نضجاً كبيراً في السنوات الأخيرة، فبعد أن كان يلعب بطريقة فردية مبرزاً مهاراته الرائعة في المراوغة، بات أكثر انضباطاً ويوظف أداءه بشكل جماعي لمصلحة المنتخب.

يحتفل الدوسري بأهدافه على طريقته الخاصة من خلال حركة "خلط الطعام" التي يتميز بها ايضا جناح بايرن ميونيخ سيرج غنابري.

يأمل الدوسري في ترك بصمة في النهائيات العالمية في مجموعة قوية تضم الارجنتين بقيادة ليونيل ميسي وبولندا التي تعوّل على هدافها روبرت ليفاندوفسكي والمكسيك، ولما لا تسجيل هدف عالمي على غرار الهدف الشهير لمواطنه سعيد العويران في مرمى بلجيكا في مونديال الولايات المتحدة عام 1994 والذي اعتبر من بين اجمل الاهداف في تاريخ النهائيات.

© 2022 AFP