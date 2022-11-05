بطولة ألمانيا: بايرن يرتقي إلى الصدارة موقتاً بفوز صعب على هرتا برلين

روني هارتمان ا ف ب

مهاجم بايرن ميونيخ إريك ماكسيم تشوبو-موتينغ فرحاً بهدف الثاني الشخصي والثالف لفريقه في مرمى هرنا برلين في برلين في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2022

برلين (أ ف ب) – ارتقى بايرن ميونيخ إلى الصدارة موقتاً بفوزه الصعب على هرتا برلين 3-2 السبت وذلك ضمن منافسات المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم، فيما تابع بوروسيا دورتموند الضغط على فرق المقدمة بفوزه على ضيفه بوخوم 3-صفر.

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ورفع بايرن رصيده في المركز الأوّل إلى 28 نقطة متقدماً بفارق نقطتين عن أونيون برلين الذي بامكانه استعادة الصدارة وفارق النقطة في حال فاز على مضيفه باير ليفركوزن الأحد، فيما رفع دورتموند رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثالث متقدماً بفارق نقطة عن فرايبورغ الذي يستضيف كولن الأحد أيضاً في ختام منافسات المرحلة.

ودخل النادي البافاري المباراة بمعنويات عالية عقب فوزه على إنتر الإيطالي 2-صفر الجمعة في مباراة هامشية ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات للمسابقة القارية العريقة، وتصدره بالعلامة الكاملة (18).

وحقق بايرن فوزه الثامن توالياً والعاشر في المباريات الـ 11 الأخيرة في مختلف المسابقات دون أن يتذوق طعم الخسارة.

في المقابل، تابع هرتا سلسلة نتائجه المخيبة للآمال اذ اكتفى بفوزين مقابل خمسة تعادلات وست هزائم، ليحتل المركز الرابع عشر مع 11 نقطة.

كما تميل الأرقام لصالح بايرن، حيث فاز هرتا برلين مرة واحدة فقط من أصل 23 مباراة ضد النادي البافاري منذ عام 2009.

على الملعب الأولمبي في برلين، وفي نهاية شوط أول جنوني شهد تسجيل 4 أهداف في غضون 8 دقائق، تقدم بايرن باكراً بفضل جمال موسيالا (12).

وبدأ المهرجان التهديفي حين هز بايرن شباك مضيفه مرتين في غضون دقيقتين عبر مهاجمه الكاميروني إريك تشوبو-موتينغ هدفين (37 و38)، قبل أن يقلص نادي العاصمة النتيجة إلى 3-2 بتسجيله هدفين في 5 دقائق للبلجيكي دودي لوكيباكيو (40) وديفي زيلكه في الدقيقة 45 من ركلة جزاء تم احتسابها بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد "في آيه آر" للتأكد من خطأ من المغربي نصير مزراوي على قدم زيلكه بالذات.

مع بداية الشوط الثاني، اعتقد بايرن أنه سجل الرابع عبر النيران الصديقة عندما حوّل المدافع الأوروغوياني أوغوستين روجيل الكرة عن طريق الخطأ في مرمى فريقه، إلا أن "في آيه آر" تدخل مرة ثانية ليحول دون احتساب الهدف بداعي التسلل على بايرن (57).

وأكرم دورتموند وفادة ضيفه بوخوم بفوزه عليه بثلاثية نظيفة.

وحسم دورتموند النتيجة لصالحه في الشوط الأوّل بتسجيله أهدافه الثلاثة تناوب عليها يوسوفو موكوكو هدفين (8 و45+2)، رافعاً رصيده إلى 11 هدفاً في الدوري هذا الموسم، والأميركي جيوفاني رينا (12 من ركلة جزاء).

وبافتتاحه التسجيل بات موكوكو في سن الـ 17 عاماً و350 يوماً أصغر لاعب في التاريخ يتجاوز حاجز الـ 10 أهداف في "بوندسليغا".

وهو الفوز الثالث توالياً لدورتموند في الدوري منذ الخسارة أمام أونيون برلين صفر-2 في المرحلة العاشرة، وذلك ضمن سلسلة من 6 مباريات في مختلف المسابقات لم يذق خلالها طعم الخسارة (4 انتصارات مقابل تعادلين).

وفاز أينتراخت فرانكفورت على مضيفه أوغسبورغ 2-1.

ورفع فرانكفورت رصيده إلى 23 نقطة في المركز الخامس، متقدماً بفارق نقطة عن لايبزيغ السادس الفائز على مضيفه هوفنهايم 3-1.

وخسر ماينتس أمام ضيفه فولفسبورغ صفر-3.

ويلعب لاحقاً فيردر بريمن مع شالكه.

© 2022 AFP