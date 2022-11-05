بطولة إيطاليا: نابولي يحلّق في الصدارة بفوزه الثمين على وصيفه أتالانتا 2-1

إيزابيلا بونوتو ا ف ب

مهاجم أتالانتا النيجيري فيكتور أوسيمهن يحتفل مع إليف إلماس من مقدونيا الشمالية بالهدف الثاني لفريقهما في مرمى أتالانتا في الدوري الإيطالي على ملعب أتالانتا برغامو في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2022

روما (أ ف ب) – حلّق نابولي في الصدارة بفوزه الثمين على أبرز مطارديه المباشرين مضيفه أتالانتا 2-1 السبت ضمن منافسات المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

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وقلب النادي الجنوبي تأخره بهدف من النيجيري أديمولا لوكمان (19 من ركلة جزاء)، إلى فوز بفضل مواطن الأخير فيكتور أوسيمهن (23) وإليف إلماس من مقدونيا الشمالية (35).

وضرب نابولي المتصدر والوحيد الذي لم يخسر حتى الان في الـ "سيري أ" عصفورين بحجر واحد فاستعاد نغمة الفوز بعد الخسارة امام ليفربول الانكليزي في دوري الابطال الثلاثاء، وابتعد عن أتالانتا بفارق 8 نقاط (35 مقابل 27) خلال المرحلة التي تشهد مباراة قمة أخرى بين يوفنتوس وإنتر الأحد.

حقق نابولي بداية موسم رائعة محلياً وقارياً لم يعكرها سوى خسارته الاخيرة أمام ليفربول لكن بعد ضمانه التأهل قبل خوضها، ثم نجح في المحافظة على صدارتها بالرغم من خسارته وذلك لفوزه ذهاباً 1-4.

ويلهث نابولي وراء لقب اول منذ عام 1990 عندما قاده النجم الارجنتيني الراحل الاسطورة دييغو ارماندو مارادونا الى لقبه الثاني في تاريخه.

وكان نابولي خسر ثلاثة من اعمدته خلال الصيف برحيل مهاجميه البلجيكي دريس مرتنس ولورنتسو انسينيي الى غلطة سراي التركي وتورونتو الكندي تواليا، كما انتقل قطب الدفاع السنغالي خاليدو كوليبالي الى تشلسي الانكليزي.

على ملعبه في برغامو، ضغط أتالانتا باكراً فتحصل على ركلة جزاء بعد لمسة يد داخل المنطقة على مهاجم نابولي النيجيري أوسيمهن وبعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد "في آيه آر" للتأكيد، انبرى لها مواطن الأخير لوكمان تسديدة قوية على يسار الحارس أليكس ميريت (19)، في سادس أهدافه في الـ "سيري أ" هذا الموسم.

ولم يتأخر نابولي في الردّ عبر أوسيمهن بالذات الذي عوض خطأه بهدف التعادل برأسية على يسار الحارس الأرجنتيني خوان موسو (23).

وهو الهدف الثامن للدولي النيجيري في الدوري هذا الموسم.

وترجم رجال المدرب لوتشيانو سباليتي استحواذهم على الكرة بنسبة 68 في المئة، ولعبهم الجماعي مع 205 تمريرات ناجحة من أصل 230 محاولة منذ بداية اللقاء، إلى الهدف الثاني بعد تمريرة أرضية من أوسيمهن إلى لاعب الوسط إلماس من مقدونيا الشمالية الذي سيطر على الكرة وراوغ الحارس وسدد بقدمه اليسرى فشل البرازيلي إيدرسون في ابعادها لتهز الشباك (35).

مع بداية الشوط الثاني، كاد أتالانتا يدرك التعادل بعد اختراق من الرواق الأيسر إلى داخل المنطقة وتسديدة من الدنماركي يواكيم ماله صدها الحارس ميريت، لتعود إلى لوكمان سددها في العارضة (55).

وأجرى المدربان تبديلات عدة لتغيير مجرى المباراة، وكاد البديل الأرجنتيني جيوفاني سيميوني، نجل دييغو مدرب أتلتيكو مدريد الاسباني، يضيف الثالث لنابولي بعد 3 دقائق من نزوله بدلاً من أوسيمهن، إلا أن تسديدته الأرضية من نقطة الجزاء مرت بمحاذاة القائم (78).

وفاز إمبولي على ساسوولو 1-صفر، وتعادل ساليرنيتانا مع ضيفه كريمونيزي 2-2.

ويستقبل لاحقاً ميلان ضيفه سبيتسيا.

وتتابع المرحلة الأحد فيلعب في قمة ثانية روما أمام لاتسيو في دربي العاصمة، وبولونيا مع تورينو، ومونتسا أمام فيرونا، وسمبدوريا مع فيورنتينا.

© 2022 AFP