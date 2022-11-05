بطولة فرنسا: الجزائري بلايلي يقود أجاكسيو لقلب الطاولة على ستراسبورغ

باسكال بوكارد - كازبيانكا ا ف ب

لاعب أجاكسيو الجزائري يوسف بلايلي يحتفل بهدفه في مرمى ستراسبورغ في الدوري الفرنسي لكرة القدم على ملعب فرنسوا كوتي في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2022

اجاكسيو (فرنسا) (أ ف ب) – سجل المهاجم الدولي الجزائري يوسف بلايلي هدفين من ركلتي جزاء وأهدر ثالثة ومرر كرة حاسمة ليقود فريقه أجاكسيو لقلب الطاولة على ضيفه ستراسبورغ بفوزه عليه 4-2 السبت، في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

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وسُجلت الأهداف الستة في الشوط الأوّل، فتقدم ستراسبورغ بهدفين من جان-ريسنر بيليغاد (6) والمخضرم كيفن غاميرو (17).

وبدأ استعراض أجاكسيو فسجل 4 أهداف في غضون 25 دقيقة، فقلص الفارق عبر الوافد الجديد بلايلي الذي انضم إلى الفريق في منتصف شهر تشرين الأول/أكتوبر (33 من ركلة جزاء) وعادل بفضل منعم الأدريسي(34)، ليعود ويتقدم بالهدف الثاني الشخصي للجزائري (40 من ركلة جزاء)، قبل أن يختتم رياض نوري المهرجان التهديفي بتمريرة من بلايلي (45+3).

وتحصل أجاكسيو على ركلة جزاء انبرى لها بلايلي (30 عاماً) وأهدرها خارج المرمى (63).

وشهدت المباراة طرد لاعب أجاكسيو كليمون فيدال في الدقيقة 80.

قال قائد أجاكسيو ماتيو كوتادور مع نهاية اللقاء "إنها مكافأة عظيمة للجهود المبذولة. نحن نلعب بقيمنا، والسيناريو مجنون للغاية".

وأضاف "عندما يكون +يوس+ (يوسف بلايلي) في (مستوى) هذه الأمسيات، فهذا رائع للجميع".

وحقق أجاكسيو فوزه الثالث هذا الموسم ليتقدم للمركز السابع عشر مع 11 نقطة، على حساب ستراسبورغ بالذات المتراجع للمركز الـ 18 بعدما تجمد رصيده عند 10 نقاط.

ويلعب لاحقاً أنجيه أمام لنس.

وتستكمل المنافسات الأحد، فيستقبل في أبرز المباريات لوريان ضيفه باريس سان جرمان المتصدر، ويلعب ليل أمام رين ومرسيليا مع ليون.

© 2022 AFP