توقيف مئات النشطاء البيئيين اثر احتجاج في مطار سخيبول الهولندي

ريمكو دي فال ا ن ب/ا ف ب

عنصران من الشرطة الهولندية أثناء توقيفها ناشطا بيئيا في مطار سخيبول في أمستردام بتاريخ 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2022

مطار سخيبول أمستردام (هولندا) (أ ف ب) – أوقفت الشرطة الهولندية مئات من النشطاء البيئيين في مطار سخيبول في أمستردام السبت بعد أن تسلقوا الأسوار واعتصموا في منطقة وقوف للطائرات الخاصة.

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المتظاهرون الذين ارتدى كثر منهم بزات بيضاء وامتطى بعضهم دراجات هوائية، اقتحموا المدرج حوالي الساعة 12,00 بتوقيت غرينتش قبل أن يرابطوا أمام ما لا يقل عن 14 طائرة خاصة. كما كانت تربض طائرة نقل تابعة للقوات الجوية الملكية الكندية في المدرج.

وردد النشطاء من منظمتي غرينبيس وإكستنكشن ريبيليون شعارات مثل "تسقط الرحلات الجوية" و"سخيبول ملوث للبيئة"، وجالوا في المدرج وسط تصفيق متفرجين على الجانب الآخر من السياج.

وقالت المتحدثة باسم غرينبيس في هولندا فايزة أولاحسن لوكالة فرانس برس "تحرك اليوم هدفه أن يخفض مطار سخيبول انبعاثاته ويجب أن يكون هناك عدد أقل من الرحلات".

وأضافت أولاحسن "فلنبدأ برحلات لسنا بحاجة إليها على الإطلاق، مثل الطائرات الخاصة والرحلات القصيرة".

بعد حوالي ثلاث ساعات من اقتحام المدرج، بدأت شرطة الحدود الهولندية في اعتقال نشطاء، وجروا بعضهم إلى حافلات بعد أن رفضوا مرافقتهم.

واعتبرت غرينبيس أن معاملة الشرطة كانت "شديدة القسوة على النشطاء الذين يقودون دراجات هوائية"، مؤكدة إصابة ناشط واحد على الأقل في رأسه.

جاء التحرك عشية افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب27)الأحد في مصر. وقالت المتحدثة باسم إكستنكشن ريبيليون تيسيل هوفستيد لوكالة فرانس برس إن التلوث الذي تسببه الطائرات "موضوع يجب أن يطرح للنقاش".

© 2022 AFP