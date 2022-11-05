"دبيليو تي ايه" الختامية: خروج جابر وسابالينكا إلى نصف النهائي

كاتلين مولاشي غيتي/غيتي عبر ا ف ب

Fort Worth (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – ودّعت التونسية أنس جابر دور المجموعات من بطولة دبليو تي ايه الختامية لموسم كرة المضرب، فيما بلغت البيلاروسية أرينا سابالينكا نصف النهائي الجمعة في تكساس الأميركية.

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وتفوّقت سابالينكا المصنفة سابعة على الأميركية جيسيكا بيغولا الثالثة 6-3 و7-5، ثم خسرت جابر الثانية أمام اليونانية ماريا ساكّاري الخامسة 6-2 و6-3.

قالت سابالينكا البالغة 24 عاماً واللاهثة وراء لقبها الأول في 2022 والثاني عشر في مسيرتها "أنا سعيدة لاني تمكنت من التركيز وانهاء المباراة بمجموعتين".

سابالينكا التي رفعت رصيدها إلى 4-1 في المواجهات المباشرة مع بيغولا، استفادت من الاخطاء المزدوجة (4) على ارسال خصمتها في المجموعة الأولى.

لكن في الثانية، ارتفعت حدة المنافسة، مع تعويض بيغولا كسر ارسال مبكر، ثم تعثر سابالينكا على ارسالها.

ورغم ارتكابها سبعة أخطاء مزدوجة على ارسالها في المجموعة الثانية، تمكنت منكسر ارسال بيغولا والتقدم عليها 5-3.

لكن بيغولا التي ضمنت موقعها في البطولة الختامية، بتتويجها في دورة غوادالاخارا المكسيكية في تشرين الاول/أكتوبر، ردّت كاسرة ارسال البيلاروسية فعادلت 5-5.

وكانت الكلمة الأخيرة لسابالينكا بشوطين متتاليين حسمت بهما المجموعة.

قالت بيغولا "هذا أمر قاس، لكن هذه هي كرة المضرب. هناك الكثير من المطبات في هذه اللعبة".

تابعت "تنهي السنة بشكل جيد ثم تأتي إلى هنا وتخسر كل مبارياتك"، مشيرة إلى ان عدد خساراتها هذا الاسبوع في فورت وورث يساوي ما تعرّضت له "في ثلاثة أشهر".

وبعد فوز سابالينكا، كانت جابر قادرة على التأهل إلى نصف النهائي، بحال فوزها على ساكاري بمجموعتين نظيفتين.

لكن وصيفة ويمبلدون وفلاشينغ ميدوز مُنيت بخسارة قاسية أمام ساكاري 2-6 و3-6 في 69 دقيقة، بعد ارتكابها 31 خطأ مباشراً مقابل 10 فقط لخصمتها اليونانية، فحلت ثالثة في مجموعة نانسي ريتشي.

© 2022 AFP