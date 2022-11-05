دورة باريس-بيرسي: الدنماركي رونه طرف أول في النهائي

باريس (أ ف ب) – بلغ الدنماركي الشاب هولغر رونه (19 عاماً) المباراة النهائية من دورة باريس-بيرسي للماسترز في كرة المضرب بفوزه على الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم 6-4 و6-2 السبت.

إعلان اقرأ المزيد

ويلتقي رونه في النهائي المقرر الاحد مع الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف سادساً في الدورة والاول عالمياً سابقاً او اليوناني ستيفانو تسيتسيباس المصنف خامساً.

قال رونه عقب وصوله إلى النهائي "أردت أن ألعب بشكل مختلف عن النهائي الأخير (في بازل). كان عليّ أن أكون أكثر عدوانية وأعتقد أنني نجحت. كنت أنا من سيطر على زمام الأمور في كل مرة. النتيجة تثبت ذلك".

وثأر رونه بالتالي لخسارته أمام ألياسيم بالذات في دورة بازل السويسرية الاحد الماضي، كما اوقف سلسلة انتصاراته المتتالية عند 16، علماً أن الكندي كان يسعى الى احراز لقبه الرابع في آخر أربعة أسابيع بعد تتويجه في فلورانسا وانتويرب وبازل.

ولم يحقق أي لاعب أربعة ألقاب في أربعة أسابيع منذ قرابة 40 عاماً، وتحديداً منذ التشيكي-الاميركي إيفان لندل الذي رفع في خريف 1981 خمس كؤوس في خمسة أسابيع.

© 2022 AFP