مناشدات للسلطات الإيطالية السماح برسو مراكب تقل مهاجرين أُّنقذوا في المتوسط

فنتشنزو كريكوستا ا ف ب/ارشيف

طفل على متن السفينة أوشن فايكينغ يناشد المساعدة في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر 2022

روما (أ ف ب) – دعت منظّمات خيرية السبت إلى وجوب السماح للأطفال الذين يتم إنقاذهم في المتوسط بالنزول في ميناء آمن، في ظل تصاعد الخلاف مع إيطاليا بشأن وصول عدد متزايد من المهاجرين.

إعلان اقرأ المزيد

وتنتظر أربع سفن إنسانية تقل مهاجرين الحصول على إذن للرسو بشكل آمن في إيطاليا في ظل تدهور الظروف في البحر جرّاء سوء الأحوال الجوية.

وقالت هيرميون بوشمان من منظمة "ميشن لافلاين" التي تشغّل سفينة الإنقاذ "رايز أباف" لوكالة فرانس برس "لدينا العديد من الرضّع على متن السفينة، إضافة إلى نساء مع أطفالهن. نحتاج بشكل عاجل لتخصيص ميناء لنا" من أجل الرسو.

وتعهّدت الحكومة الإيطالية الجديدة اليمينية المتشددة التي تولّت السلطة الشهر الماضي تنفيذ حملة أمنية ضد قوارب المهاجرين التي تنطلق من شمال إفريقيا باتّجاه أوروبا.

وتحمل سفينة "رايز أباف" الألمانية التي أنقذت 95 شخصا في ثلاث عمليات الخميس 42 قاصرا بينهم ثمانية رضّع، لا تتجاوز أعمار أصغرهم سبعة وعشرة أشهر.

وأفاد قائد المهمة كليمينس ليدوا بأن "الوضع سيواصل التدهور نتيجة الضغط النفسي الهائل على الأشخاص الذين على متن السفينة".

وتقل السفن الأربع وهي "رايز أباف" و"هيومانيتي 1" و"أوشن فايكينغ" و"جيو بارنتس" بالمجمل أكثر من ألف شخص أُنقذوا في المتوسط.

وأعلنت إيطاليا الجمعة أنها ستسمح لسفينة "هيومانيتي 1" التابعة للمنظمة غير الحكومية الألمانية "إس أو إس هيومانيتي" بالرسو في مياهها الإقليمية حتى يتمكن الأطباء من إجراء فحوص للركاب.

"غير قانوني"

وأفاد وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاجاني بأن بلاده ستستقبل القصّر والحوامل أو النساء اللواتي وصلن بصحبة أطفال، لكن سيتعيّن على السفينة بعد ذلك "إبعاد" باقي المهاجرين من المياه الإقليمية الإيطالية.

لكن لوكاس كالدينهوف من "إس أو إس هيومانيتي" ذكر بأن المنظمة لم تتلق أي اتصال من أي نوع كان من السلطات الإيطالية" بشأن الفحوص الطبية ولم يخصص لها أي ميناء للرسو.

ودخلت "هيومانيتي 1" المياه الإيطالية خلال الليل.

وقال كالدينهوف لفرانس برس إن "أكثر من مئة من الأشخاص الـ179 على متن السفينة قصّر، وبينهم رضيع في شهره السابع".

بدورها، لفتت مسؤولة الدعم في المنظمة ميركا شافر في بيان إلى أن قرار الحكومة استقبال بعض الأشخاص فقط هو "بلا شك غير قانوني".

وأوضحت بأن "الناجين فرّوا من ليبيا حيث تعرّضوا إلى انتهاكات لحقوق الإنسان مثل التعذيب. كلاجئين، إنهم بوضوح في وضع هش، وتبدو الصدمة النفسية جليّة على بعضهم".

وأضافت "يجب السماح لمن تم إنقاذهم بالوصول إلى البر فورا حيث يمكن ضمان حصولهم على الرعاية الطبية والنفسية وحيث يمكنهم ممارسة حقّهم في التقدّم بطلب للحصول على حماية دولية".

وذكرت بوشمان بأن السفينة كانت قبالة كاتانيا في صقلية السبت إلى جانب "رايز أباف" التي تبحث أيضا عن ميناء للرسو.

وأكدت بأن المركب البالغ طوله 25 مترا "صغير ومخصص للاستجابة السريعة، وليس معدّا للانتظار فترات طويلة".

وتنقل السفينة عادة الأشخاص الذين يتم إنقاذهم إلى مراكب أكبر تابعة لمنظمات خيرية، لكن لم تكن هناك مساحة كافية لاستقبال هؤلاء.

وقال مصوّر على متن "أوشن فايكينغ" التابعة لـ"إس أو إس ميديتيرانيه" لفرانس برس إن الظروف في البحر "تزداد سوءا ونتوقع هطول المزيد من الأمطار".

وأضاف أن "أولئك على متن المركب ليسوا في حال جيّدة إذ أنهم يعانون من دوار البحر، بما في ذلك الأطفال"، مؤكدا وجود 57 قاصرا من بين المهاجرين البالغ عددهم 234.

والسبت، ذكرت "جيو بارنتس" التابعة لأطباء بلا حدود والتي تقل حاليا 572 شخصا تم إنقاذهم أنها دخلت هي أيضا المياه الإيطالية وتبحث عن ميناء بعدما طلبت إذنا من السلطات وحصلت عليه.

وقال مسؤول المهمة ماتياس جيل "ننتظر منذ أكثر من عشرة أيام ميناء آمنا للرسو".

© 2022 AFP