برلين تنتقد وضع حقوق الإنسان في مصر مع انعقاد مؤتمر كوب 27 حول المناخ

جوزف عيد ا ف ب

نشطاء نباتيون يتظاهرون أمام مدخل المركز الدول للمؤتمرات في شرم الشيخ في مصر حيث يُعقد مؤتمر الأطراف حول المناخ كوب 27

برلين (أ ف ب) – انتقدت مفوّضة الحكومة الألمانية لحقوق الإنسان وضع حقوق الإنسان في مصر معتبرة أنه لا يرقى إلى مستوى "المسؤولية الخاصة" لهذا البلد الذي يستضيف الأحد مؤتمر الأطراف حول المناخ كوب 27.

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ودعت بشكل خاص إلى الإفراج عن الصحافي والناشط علاء عبد الفتاح ومحاميه محمد الباقر.

وقالت مفوّضة الحكومة الألمانية لحقوق الإنسان لويز أمتسبرغ في بيان "لن ننجح في السيطرة على أزمة المناخ إلا من خلال تبادل منفتح للأفكار والأساليب".

وقبل افتتاح مؤتمر الأطراف الأحد، حذر البيان من أن "في المقابل، عندما يسود الخوف من القمع، تنعدم مشاركة المجتمع المدني على المدى الطويل".

ويحضر المستشار الألماني أولاف شولتس مؤتمر الأمم المتحدة يومي الاثنين والثلاثاء.

واعتبرت برلين أن "مصر تتحمل مسؤولية خاصة وتؤدي دوراً قيادياً بتنظيمها هذا المؤتمر" مضيفة أن هذا "يعني كذلك الالتزام بحماية حقوق الإنسان بالدرجة الأولى" لكن "وضع حقوق الإنسان في مصر لا يرقى" إلى المستوى المطلوب.

واشارت ألمانيا إلى أنه "من غير المقبول أن يعاقب الأشخاص الذين يريدون التعبير بحرية عن رأيهم والمدافعين هذا الحق بعقوبات بالسجن لفترة طويلة، وفي ظروف غير إنسانية أحياناً".

واشار البيان إلى علاء عبد الفتاح وهو وجه بارز في ثورة 2011 التي أطاحت الرئيس حسني مبارك، المسجون منذ 2019 وحُكم عليه بالسجن في نهاية 2021 خمس سنوات بتهمة "بث أخبار كاذبة".

ولفتت ألمانيا إلى أن "الإفراج عن عبد الفتاح الذي يواجه خطراً جسيماً بسبب إضرابه عن الطعام، إلى جانب سجناء سياسيين آخرين، سيشكل اشارة مهمّة هي أن مصر تأخذ هذه المسؤولية على محمل الجدّ".

وأطلقت حملات دولية عدة من أجل حقوق الإنسان قبل انعقاد مؤتمر الأطراف كوب27 في شرم الشيخ في مصر، الدولة التي يتم انتقادها بانتظام بسبب إسكات أصوات المعارضة والصحافة والشبكات الاجتماعية.

تلتقي حوالى 200 دولة في شرم الشيخ في مصر اعتبارا من الأحد، وحتى 18 تشرين الثاني/نوفمبر في مؤتمر الأطراف السابع والعشرين للأمم المتحدة حول المناخ (كوب27).

© 2022 AFP