بطولة إسبانيا: أتلتيكو يواصل خيباته ودربي الأندلس ينتهي بتعادل وثلاث حالات طرد

مهاجم أتلتيكو مدريد الدولي البرتغالي جواو فيليكس خلال المباراة ضد إسبانيول (1-1) في الدوري الإسباني في السادس من تشرين الثاني/نوفمبر 2022.

باريس (أ ف ب) – واصل أتلتيكو مدريد نتائجه المخيبة بسقوطه في فخ التعادل الإيجابي أمام ضيفه إسبانيول 1-1 الأحد في المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

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وفشل القطب الثاني للعاصمة في استغلال النقص العددي في صفوف ضيوفه الذين تلقوا ضربة موجعة مبكرة بطرد مدافعهم الأوروغوياني لياندرو كابريرا في الدقيقة 28 لعرقلته المهاجم ألفارو موراتا الذي كان في طريقه إلى الانفراد بالمرمى.

وعلى العكس من ذلك، نجح القطب الثاني لكاتالونيا في افتتاح التسجيل عبر سيرجي داردر في الدقيقة 62، قبل أن يتمكن البديل الدولي البرتغالي جواو فيليكس من إدراك التعادل في الدقيقة 78.

وعزز أتلتيكو مدريد موقعه في المركز الثالث برصيد 24 نقطة مقابل 12 نقطة لإسبانيول السادس عشر.

وهي المباراة الرابعة تواليا التي يفشل فيها أتلتيكو في تحقيق الفوز بعد تعادله المخيب أمام ضيفه باير ليفركوزن الألماني 2-2 في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا ما أنهى آماله في المنافسة على بطاقتي ثمن النهائي، ثم الخسارة أمام مضيفه قادش المتواضع وصاحب المركز قبل الأخير 1-2 في الدوري، والهزيمة أمام بورتو البرتغالي 1-2 والتي حرمته من مواصلة مشواره القاري في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

غران دربي "الخشونة"

وفرط ريال بيتيس في فرصة استغلال تعثر أتلتيكو مدريد للانفراد بالمركز الثالث بسقوطه في فخ التعادل أمام جاره اشبيلية 1-1 في "ال غران دربي" الذي شهد ثلاث حالات طرد بينها اثنتان في صفوف ريال بيتيس.

وتلقى اشبيلية ضربة موجعة في الدقيقة 38 بطرد مدافعه الأرجنتيني غونسالو مونتيال بسبب تدخل قوي من الخلف على أليكس مورينو.

واضطر المدرب الأرجنتيني لاشبيلية خورخي سامباولي إلى إخراج مهاجمه رافا مير للدفع بالمدافع المخضرم خيسوس نافاس الذي منح التقدم لريال بيتيس بالخطأ في مرمى فريقه عندما شتت زميله الصربي نيمانيا غوديلي كرة من أمام سيرخيو كانالييس والدولي الفرنسي الجزائري الأصل نبيل فقير، فارتطمت بالمخضرم نافاس (36 عاما) وخدعت حارس مرماه الدولي المغربي ياسين بونو وافلتت من يده الى داخل المرمى (45).

وتساوى الفريقان عددا على أرضية الملعب بطرد لاعب وسط ريال بيتيس فقير بسبب ضربه قوية بالكوع للأرجنتيني أليخاندرو "بابو" غوميس (45+4).

وأنقذ بونو مرماه من هدف محقق بتصديه لانفراد بورخا إيغليسياس (45+9).

وتابع بونو تألقه بتصديه لانفراد آخر لأيتور رويبال من مسافة قريبة وتصدى لتسديدته القوية قبل أن يشتتها الدفاع (47).

واشهر الحكم بطاقة حمراء ثالثة في المباراة وثانية لريال بيتيس بطرد إيغليسياس بسبب تدخل قوي من الخلف على خوان جوردان (49).

وكفَّر غوديلي عن خطئه بتسجيله هدف التعادل بتسديدة قوية بعيدة أسكنها على يمين الدولي التشيلي كلاوديو برافو (82).

وكاد غوديلي يفعلها بتسديدة أخرى "على الطاير" هذه المرة من خارج المنطقة لكنها ارتدت من العارضة (90).

وتابع برافو تألقه بتصديه لتسديدة قوية لغوديلي من مسافة قريبة مع الصفارة النهائية للمباراة (90+5).

وبدوره أهدر ريال سوسييداد فرصة الارتقاء الى المركز الثالث بسقوطه في فخ التعادل أمام ضيفه فالنسيا 1-1.

وبكر ريال سوسييداد بالتسجيل بفضل النيران الصديقة عندما تابع مدافع فالنسيا هوغو غيامون كرة بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة العاشرة.

وتلقى ريال سوسييداد ضربة موجعة بطرد مدافعه أريتس إيلوستوندو في الدقيقة 17، واستغل الضيوف النقص العددي بعد ثماني دقائق وأدركوا التعادل بواسطة البرازيلي صامويل دياس لينو.

وهي المباراة الثالثة تواليا التي يفشل فيها ريال سوسييداد في تحقيق الفوز بعد خسارتين متتاليتين فرفع رصيده الى 23 نقطة في المركز السادس، فيما تعادل ضيفه فالنسيا للمرة الثالثة في المباريات الخمس الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز، فرفع رصيده الى 16 نقطة في المركز الحادي عشر.

وتنفس ريال مايوركا الصعداء بفوز ثمين على مضيفه فياريال بهدفين نظيفين سجلهما فيدات موريتشي من كوسوفو (32) والسنغالي اماث ندياي (76).

وهو الفوز الرابع لريال مايوركا هذا الموسم، فرفع رصيده الى 16 نقطة وتخلص من المركز الرابع عشر بصعوده الى الثاني عشر موسعا الفارق إلى خمس نقاط عن قادش الثامن عشر وصاحب آخر المراكز المؤدية الى الدرجة الثانية.

في المقابل، مني فياريال بخسارته الثانية تواليا والثالثة في مبارياته الاربع الاخيرة والخامسة هذا الموسم، فتجمد رصيده عند 18 نقطة في المركز الثامن.

وتختتم المرحلة الإثنين بلقاء رايو فايكانو مع ريال مدريد.

© 2022 AFP