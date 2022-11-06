بطولة إنكلترا: أرسنال يستعيد الصدارة بفوز لافت على تشلسي

غلين كيرك ا ف ب/AFP

مدافع راسنال بن وايت يبعد الكرة قبل وصول المهاجم الغابوني بيار ايمريك اوباميانغ اليها خلال لقاء الفريقين في الدوري الانكليزي. 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2022

لندن (أ ف ب) – استعاد ارسنال صدارة الدوري الانكليزي الممتازة في كرة القدم من مانشستر سيتي بفوز لافت خارج ملعبه على جاره تشلسي 1-صفر المرحلة الخامسة عشرة الاحد.

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ورفع ارسنال رصيده الى 34 نقطة متقدما بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي، في حين بقي تشلسي سابعا برصيد 21 نقطة.

ويعاني تشلسي اخيرا في الدوري المحلي حيث لم يفز في اخر 4 مباريات له فتعادل مرتين مع برنتفورد سلبا ومانشستر يونايتد 1-1 وخسر مرتين امام برايتون 1-4 واليوم امام ارسنال. اما اخر فوز فحققه فكان في 16 تشرين الاول/اكتوبر بفوزه خارج الديار على استون فيلا بثنائية نظيفة.

كان ارسنال الطرف الافضل معظم فترات المباراة في مباراة لم تشهد العديد من الفرص باستثناء واحدة خطيرة للضيوف عندما رفع البرازيلي غابريال مارتينيلي كرة متقنة داخل المنطقة فأنسل مواطنه غابريال جيزوس من وراء مدافعي تشلسي وسدد كرة رأسية خارج الخشبات الثلاث والمرمى مشرع امامه اواخر الشوط الاول.

وبعد بداية موقفة لجيزوس اثر انتقاله مطلع الموسم الحالي قادما من مانشستر سيتي، فأنه صام عن التسجيل في المباريات التسع الاخيرة لفريقه.

وفي الشوط الثاني، اخرج مدرب تشلسي غراهام بوتر مهاجمه الغابوني بيار ايميريك اوباميانغ لاعب ارسنال السابق واشرك بدلا منه الالباني ارماندو بروخا. ونجح ارسنال في افتتاح التسجيل عندما رفع ياكايو ساكا الكرة من ركلة ركنية مرت على الجميع ليتابعها المدافع البرازيلي غابريال داخل الشباك من مسافة قريبة(63).

واضاع صانع العاب ارسنال النروجي مارتن اوديغارد فرصة جيدة لتعزيز تقدم فريقه عندما سدد كرة لولبية مرت الى جانب القائم الايمن (74).

ويلتقي لاحقا استون فيلا مع مانشستر يونايتد، وتوتنهام مع ليفربول.

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