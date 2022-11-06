بيكيه مودعا برشلونة "ولدت هنا وسأموت هنا"

جوزيب لاغو ا ف ب

اسطورة برشلونة جيرار بيكيه مودعا انصار برشلونة بعد المباراة ضد الميريا في الدوري الاسباني. 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2022

برشلونة (أ ف ب) – ودع قطب دفاع برشلونة جيرار بيكيه انصار ناديه بطريقة مؤثرة بعد خوضه مباراته الاخيرة في صفوف النادي الكاتالوني والتي انتهت بفوزه على الميريا 2-صفر السبت وتصدرi الدوري المحلي موقتا.

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وكان بيكيه اعلن بشكل مفاجىء اعتزاله الخميس الماضي واضعا حدا لمسيرة مظفرة في صفوف برشلونة على مدى 15 عاما شهدت احرازه بطولة الدوري المحلي 8 مرات ودوري ابطال اوروبا 4 مرات بالاضافة الى تتويجه بطلا للعالم مع منتخب اسبانيا عام 2010 وكأس اوروبا عام 2012.

وقال بيكيه بعد المباراة الذي خرج فيها في الدقيقة 84 عندما وقف له الجمهور تحية للخدمات الكبيرة التي قدمها "عندما نتقدم بالسن، ندرك بان الحياة هي الحب، لكن ايضا معرفة متى الرحيل. حبي لبرشلونة قوي جدا لدرجة انه حان الوقت لكي نبتعد قليلا".

واضاف "انا واثق بأنني سأتواجد هنا في المستقبل. لقد ولدت وسأموت هنا" في الوقت الذي اطلق فيه انصار النادي هتافات "رئيس، رئيس" في اشارة الى امكانية توليه رئاسة النادي مستقبلا.

خاض بيكيه 616 مباراة بألوان برشلونة في مختلف المسابقات، وهو خامس اللاعبين الاكثر خوضاً للمباريات في صفوف الفريق الكاتالوني، علماً أنّ الرقم القياسي بحوزه النجم الارجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جرمان الفرنسي حالياً (778 مباراة).

حمل بيكيه شارة القائد في مباراته الوداعية تقديراً لخدماته وقد دخل الملعب وسط استقبال رائع من جمهور البلاوغرانا.

© 2022 AFP