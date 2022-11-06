دورة باريس-بيرسي: الدنماركي رونه يجرد ديوكوفيتش من اللقب ويتوج بطلاً

لاعب كرة المضرب الدنماركي هولغر رونه يقبل كأس دورة باريس-بيرسي لماشترز الالف نقطة في السادس من تشرين الثاني/نوفمبر 2022.

باريس (أ ف ب) – فجر الدنماركي هولغر رونه المصنف ثامنا عشر عالميا مفاجأة من العيار الثقيل عندما توج بطلا لدورة باريس بيرسي الألف نقطة للماسترز في كرة المضرب بفوزه على الصربي نوفاك ديوكوفيتش السابع وحامل اللقب 3-6 و6-3 و7-5 الأحد في المباراة النهائية في ساعتين و34 دقيقة.

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ونال رونه البالغ من العمر 19 عاما، ثالث لقب في خامس مباراة نهائية في مسيرته الاحترافية جميعها هذا العام. توج بلقبه الأول في دورة ميونيخ الألمانية في نيسان/أبريل الماضي، والثاني في ستوكهولم في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بعدما خسر نهائي دورة صوفيا في أيلول/سبتمبر الماضي، وبازل السويسرية أواخر الشهر الماضي.

وقال رونه لديوكوفيتش بعد المباراة: "أنت أحد لاعبي المفضلين، كنت أشاهدك منذ أن كنت طفلاً. ستكون بطولتي المفضلة الآن".

ورد الصربي قائلا: "أنت تستحق هذا الفوز تمامًا. يا له من أسبوع غير عادي، لست سعيدًا لأنك هزمتني، لكنني سعيد من أجلك".

وسيصبح رونه الاثنين أول لاعب دنماركي ينضم إلى نادي العشرة الأوائل في العالم منذ إنشاء رابطة اللاعبين المحترفين في عام 1973، وبالتالي سيكون أول بديل لبطولة الماسترز "أيه تي بي" الختامية المقررة في تورينو (بين 13 و20 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي).

وتوج رونه مشواره الرائع في دورة كان قاب قوسين أو أدنى من توديعها من الدور الأول لكنه أنقذ ثلاث نقاط كانت ستضعه خارجها ضد السويسري ستان فافرينكا، ثم أطاح بعدها بخمسة بين أفضل عشرة لاعبين في العالم: البولندي هوبرت هوركاش (العاشر)، الروسي أندري روبليف (التاسع)، الإسباني كارلوس ألكاراس (الأول، انسحب بعد النقطة الرابعة من الشوط الفاصل للمجموعة الثانية 1-3 بعدما خسر الاولى 3-6)، الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم (الثامن) وديوكوفيتش (السابع).

وأصبح رونه أول لاعب منذ إنشاء رابطة اللاعبين المحترفين يتفوق على خمسة من أفضل 10 لاعبين في العالم في دورة واحدة (باستثناء الماسترز الختامية).

كما أصبح أصغر متوج في دورة باريس-بيرسي منذ الألماني بوريس بيكر الذي نال لقب النسخة الأولى بعمر 18 عامًا في 1986.

وضرب ديوكوفيتش بقوة في المجموعة الاولى وكسبها بسهولة 6-3 من دون أن يضع نفسه في موقف كسر إرساله أمام الدنماركي.

وبدا أن الصربي في طريقه إلى تحقيق فوز سهل، لكنه عانى في أول شوط من المجموعة الثانية عندما فشل في الاستفادة من ثلاث نقاط لكسر إرسال الدنماركي، فكانت نقطة التحول بالنسبة للأخير الذي أنقذ الموقف وكسب الشوط قبل أن يكسر إرسال ديوكوفيتش في التالي وتقدم 2-صفر حتى حسم المجموعة في صالحه 6-3، فارضا مجموعة ثالثة حاسمة.

وبدا أن ديوكوفيتش قام بأصعب شيء عندما كسر إرسال رونه في الشوط الرابع ليتقدم 3-1، لكنه فشل في التأكيد وخسر إرساله في الشوط الخامس ليقلص الدنماركي النتيجة 2-3 ثم أدرك التعادل 3-3، 4-4 و5-5 قبل أن ينجح في كسر إرسال الصربي للمرة الثانية في الشوط الحادي عشر ويتقدم 6-5.

وأنقذ رونه ست كرات كانت خسارة إحداها ستمنح التعادل للصربي، قبل أن ينجح في استغلال كرة المباراة الثانية التي حصل عليها وأنهى المجموعة في صالحه 6-3.

وثأر رونه لخسارته أمام ديوكوفيتش في الدور الأول لبطولة فلاشينغ ميدوز عام 2021 في طريقه الى المباراة النهائية التي خسرها امام الروسي دانييل مدفيديف.

© 2022 AFP